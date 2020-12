[FOTO] NAPETO NA VAGANJU: Pale su teške riječi između Joshue i Puleva, čeka nas rat u ringu; ‘Slomit će ga, secirati i kazniti, uništiti’

Večeras od 22 sata na rasporedu je boksački meč za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji između aktualnog teškaškog vladara najviše teškaških pojasa Anthonyja Joshue i Kubrata Puleva koji će se održati u SSE Areni u Londonu pred samo tisuću gledatelja na Wembley Areni. Prvotno je bila zakazana za 20. lipnja, ali pandemija koronavirusa zaustavila je meč.

Ugledni britanski Sky Sport prenosit će ovaj meč u kojem će Joshua protiv Puleva braniti pojaseve po verzijama WBA, WBO i IBF kako pišu Englezi , a za Puleva će ovo biti najveći izazov nakon borbe s Vladimirom Kličkom.

Jučer je održano sučeljavanje uoči boksačkog eventa na kojem su tenzijr bile visoke. Britanski tabloid The Sun u svojoj rubrici Sun Sport javlja kako su pale teške riječi između Joshue i Puleva…

Kubrat Pulev has some choice words for Anthony Joshua, before AJ comes in at 240.8lb – heavier than his last fight! 👀 #JoshuaPulev pic.twitter.com/RSjjm8LkmP

— Sun Sport (@SunSport) December 11, 2020