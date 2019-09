U EPICENTRU JE NEZAPAMĆENIH DOGAĐANJA: ‘Ne zanima me odnos Lea i Hrgovića, želim samo ići na OI. Može i preko Hrge, nema problema’

Razgovarali smo s najboljim amaterskim superteškašem Markom Milunom iz BK Leonardo

Iako je bio najavljen na presici, govorio je svega malo više od pet minuta jer je Leonard Pijetraj, njegov trener u BK Leonardo, imao svoj monolog od nešto više od sat i 20 minuta. Najbolji hrvatski amaterski superteškaš (91+) Marko Milun (22, 192 cm visok i cca 100 kg) u središtu je trenutnih događanja u vrhu hrvatskog boksa. Taj izuzetno talentirani superteškaš iz Dicma radi, trenira i konstantno napreduje prema ispunjenju svog cilja, a to je nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju. Kad se njega pita, on vjeruje i govori sa sigurnošću, samouvjereno, kako je upravo njemu mjesto u avionu boksačkih reprezentativaca za Tokio…

Nada se prilici

Nada se prilici u kojoj će javnosti moći dokazati kako u Hrvatskoj trenutno nema boljeg i da ima sve što je potrebno za napraviti rezultat. U boksu je tek dvije i pol godine, a za njega Leonard Pijetraj govori kako je u 30 mečeva, odnosno u spomenutom periodu, Marko Milun napravio više od ijednog boksača u istom periodu koje je imao do sad i koje poznaje, te da nevjerojatno napreduje…

“Već me tri, četiri promotora zvalo da s njim potpišu ugovor. Svi ga žele gledati. Evo ti Filipe, pošoraj se, pobijedi ga, ako ti je to ispod časti, pa da vidimo”, kazao je Pijetraj na presici.

Iako je trenutno u negativnom nizu u kojem je svoje mečeve izgubio tehničkim nokautom, odnosno prekidom Milun nije izgubio samopouzdanje, odnosno to ga nije pokolebalo. U boksu je tek dvije i pol godine, a već želi u ring sa svima, pa i sa Filipom Hrgovićem, našim najboljim profesionalnim boksačem.

Na amaterskom SP-u u Rusiji poražen u osmini finala od Torreza tehničkim nokautom

Na netom završenom amaterskom svjetskom prvenstvu u Jekaterinburgu prvo je s kojeg se vratio bez medalje. Prvu prepreku na turniru protiv Kimbembija Tshikieva uspješno je prošao, no onda je u drugom meču poražen od Richarda Torreza iz SAD-a u 1. rundi. Odlično je krenuo u taj meč, no onda je primio nezgodan udarac, a nakon toga je sudac odlučio još jednom mu brojati i prekinuti meč…

Bitno za naglasiti kako je Torrez u sljedećem meču u četvrtfinalu poražen od kasnijeg osvajača zlata, Bakhodira Jalolova. Marku je žao što je ostao bez prilike suprotstaviti se tako sjajnom boksaču koji je brutalno nokautirao Amerikanca, što možete vidjeti u videu dolje…

Inače, europske kvalifikacije za Olimpijske igre održavaju se u ožujku u Londonu i četiri najbolja boksača s tog turnira nastupit će u Tokiju. Na tim kvalifikacijama nastupit će Milun, dok je Filip Hrgović, kako nam je Leonard Pijetraj otkrio nakon presice, izabrao svjetske kvalifikacije dva mjeseca poslije.

No, Milun je uvjeren kako će već u Londonu osigurati svoju vizu za OI. Naime, među najbolja četiri u Europi se već plasirao u lipnju na Europskim igrama. Čak niti na ovom SP-u nije bilo četiri europska boksača s boljim rezultatom od njega. Naime, u četvrtfinale su se plasirala tek trojica. U Londonu bi bitan faktor mogao biti ždrijeb. No, njega niti malo ne zanima s kim će se boriti. Spreman je za svakog…

‘Meni uopće nije bitno tko je, je li Hrgović ili netko drugi, meni je bitno samo da se tučem i da se borim’

“Meni uopće nije bitno tko je, je li Hrgović ili netko drugi, meni je bitno samo da se tučem i da se borim. Tu sam da idem na kvalifikacije za OI. I tko god želi ići morat će prvo proći mene. Onaj tko me pobijedi i tko bude bolji, neka onda on ide slobodno. Ja ću se povući. I to je to što imam za reći”, rekao je kratko i jasno Marko Milun okupljenim novinarima, što možete vidjeti u priloženom videu Net-hr-a gore od 1:04.42.

Upitali smo Marka da li ga smeta što je fokus na nekim stvarima koje nemaju baš puno veze s boksom, odnosno koje su jedan cirkus, a ne na njegovim boksačkim kvalitetama? To možete vidjeti od 1:06:01…

‘Odnos moga trenera i Hrgovića oko ugovora je njihova stvar’

“Mene uopće ne zanima, mislim ne zanima, odnos moga trenera i Hrgovića oko ugovora je njihova stvar. Moja stvar je moj put koji ja za sebe gradim i meni je bitna moja karijera. Njihovo me ništa ne zanima, njihov odnos… Moj odnos s Leom je super i ja sam s njim do kraja”, objasnio nam je Marko Milun s kojim smo malo popričali i nakon presice:

“Ušao bih u ring sa svakim, ali sa svakim. Nemam straha. Borit ću se sa svima. Tko kod želi, ja sam tu, sparirat ću, borit ću se, nema problema. Ring je moje borilište, a ja sam njegov vitez. Ja sam tu da napredujem, tu sam da učim, tu sam da pokažem svoje kvalitete. Od Hrgovića mogu dosta toga naučiti. Radi se o iskusnom boksaču, on je uistinu vrhunski boksač. Nedostaje mi samo mečeva i onda ću stasati u pravog borca koji će se moći nositi s najboljima i pobjeđivati ih, a Hrgović bi mi bio pravi put. Bilo bi mi drago da imam meč s njim. Ma već sad ovim da se mene s njim uspoređuje, zna se da nešto vrijedim i da će nešto u budućnosti biti veliko od mene “, izjavio nam je skromni i pristojni Marko Milun i dodao:

‘U kratkom periodu napravio sam dobre rezultate, iako to još nisu rezultati koji bi me zadovoljili’

“Leonard nas vrhunski trenira, ne samo mene već sve boksače u BK Leonardo. U kratkom periodu napravio sam dobre rezultate, iako da vam budem iskren za mene to još nisu rezultati koji bi me zadovoljili, koje želim, koji bi me ispunili. Želim još više od toga, želim napredovati, biti još bolji. U boksu uvijek moraš napredovati, ići još više, podizati granice, podizati ljestvicu uspjeha i mislim da, ako se dogodi taj meč s Hrgovićem ili sparing, ili što bude, ja ću u tim mečevima napredovati sto posto. Stvarno se veselim tome svemu”.

Upitali smo Marka Miluna da li se može reći da je on zajedno sa svojim trenerom Leom izazvao Filipa Hrgovića na borbu? Najbolji amaterski superteškaš protiv najboljeg profi boksača u Hrvatskoj? Ne zvuči loše…

“Ma ja izazivam svakog tko želi stati meni na put i mom odlasku na OI, odnosno na kvalifikacije za olimpijski turnir. Ja stvarno želim ići na OI, tko god misli da je bolji neka dođe, napravit ćemo meč i ako me pobijedi, bude bolji, svaka čast i neka onda on ide. To je moja želja, za to radim i za to treniram, za to se borim. Ako netko želi imat će me priliku pobijediti, ako u tome uspije nemam ništa protiv da on ide na OI. Želim dokazati da vrijedim i da u Tokiju mogu napraviti rezultat”, zaključio je trostruki državni prvak.