NAKON OVAKVE SERIJE UDARACA NITKO NE OSTAJE STAJATI: Pogledajte kako je Nunes priredila senzaciju u UFC-u

Nakon 13 i pol godina poražena je Cristiane Cyborg Justino

Amanda Nunes uspjela je u nečemu što nije puno ljudi vjerovalo da može. Savladala je Cristiane “Cyborg” Justino i to nokautom u prvoj minuti njihove UFC 232 borbe. Pogledajte seriju udaraca kojom je to postigla.

Cris Cyborg poražena je na način kakav se nije očekivalo, ali na način kakav je sve fanove u dvorani, ali i pred ekranima, uspio podići na noge. Amanda Nunes došla je i više nego spremna te je svoj posao odradila tako da je teško i zamisliti kako je to mogla napraviti impresivnije. Nokautirala je borkinju koju su mnogi smatrali najboljom te borkinjom za koju je gotovo nemoguće pronaći i teoretski način kako ju savladati, piše Fightsite.

Nevjerojatna predstava

No, Nunes je bila spremna na način borbe kojim je Cyborg do sada doslovno prolazila kroz svoje protivnice. Znala je kako će ova nasrnuti te da je potrebno uspješno eskivitirati udarce te kroz to pronaći prostor za svoj i upravo je u tome uspjela. A kada je Nunes ozbiljno pogodila Cyborg, dovela ju je u situaciju s kakvima se ova ne susreće i na kakvu nije uspjela dobro reagirati.

Pokušala je uzvratiti, ali to je samo završilo tako da je primila nove udarce. Prvo je to bio desni kroše, a onda dvije serije, gdje je na desni kroše vezala lijevi. To je bilo dovoljno da Cyborg završi na podu kaveza, a njen pojas kod Amande Nunes.