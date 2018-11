NAKON OSAM GODINA VRAĆA SE U KAVEZ BORBOM PROTIV LEGENDE: ‘Tito kaže da sam spor, brzo ću ga razuvjeriti i prebiti’

Vratio se u ring nakon 8 godina i odmah se bori s legendom

Još dva dana ostala su do susreta dva bivša UFC prvaka, susreta dvije MMA legenda, ali i susreta za koji mnogi smatraju da se ne bi trebao dogoditi. Ipak, sve je spremno za subotnje zaključno poglavlje borilačke trilogije između Chucka Liddella i Tita Ortiza. U pitanju je PPV event koji je organizirao boksački promotor Oscar De La Hoya.

Jasno je kako je kod dogovaranja ovakvog duela u pitanju vjerojatno novac i to njegova velika svota. Ipak, Liddell je rekao kako nije takva situacija, odnosno da velikog novca može biti, ali jedino ukoliko fanovi poprate priču i odluče u velikom broju platiti za prijenos.

“Svjesno sam ušao u kocku jer u startu baš i nismo jako dobro plaćeni. Tako da se kockamo po pitanju toga hoćemo li biti uspješni u prodaji, no isto tako možemo napraviti ogroman posao ukoliko sve prođe dobro”, rekao je Liddell na pitanje o tome koliko ovom borbom dobiva i zapravo što u samom startu ima od nje, prenosi Fightsite.

Chuck Liddell views Tito Ortiz as "a good measuring stick" ahead of their fight on Nov. 24: "If I can't beat him, I should go back to being retired." https://t.co/vnynKstyB3 pic.twitter.com/CSuNIRNOuw — MMA Vault (@MMAVault) November 23, 2018

Veliki rizik

Nakon financijskog dijela priče, uslijedio je ipak onaj svima zanimljiviji. Do borbe je preostalo još dva dana i vrijeme je za prognoze. Chuck se tako osvrnuo na komentare kako je spor i potrošen. Što je najgore, isti nisu došli samo od strane njegovog protivnika, nego i od većine fanova. Oni njegovi su više puta izrazili brigu za njegovo zdravlje, no on je svima spreman pokazati da ima još tu jednu borbu u sebi.

“Očekujem kako će ova borba za mene biti poput šetnje. On se nada kako sam nakon 12 godina usporio toliko da će me moći prebiti. Uostalom, to je ono što on govori. Tako da, prebiti ću ga. On kao da govori da me ne bi mogao pobijediti da sam brz, a ja sam još uvijek sposoban za jako puno stvari. Ono što je tužno je da on misli da će me pobijediti unutar 30 sekundi, da ja više ne mogu zaustaviti njegovo rušenje. I dalje udaram jako snažno i još uvijek sam poprilično brz. On će to shvatiti već unutar prve minute i samo će tražiti priliku za bijeg”, iznio je Chuck svoju prognozu borbe.