NAJVEĆA I NAJKAOTIČNIJA BORBA U UFC POVIJEST: Holivudska zvijezda umalo nastradala pod naletom pomahnitalog prvaka

08:48 04.09.2019

UFC si je dozvolio objavu snimke kaosa nastalog nakon meča

Elitna organizacija slobodne borbe UFC je na svom službenom You Tube kanalu podijelio snimku čitave borbe Habiba Nurmagomedova i Conora McGregora,11 mjeseci nakon spektakularne borbe i kaosa u T-Mobile Areni koji je netom nakon nje uslijedio. Poznato je kako je u današnjem sportu, a posebno se to odnosi na borilački sport i UFC u konačnici, svaka sljedeća utakmica, borba ili meč, najveći do tada…

No, sudar McGregora i Khabiba je ti uistinu bio, barem prema PPV-ova i visine od 2.4 milijuna prodanih prijenosa….

U videu ispod teksta možete pogledati što se to dogodilo u borbi, ali i nakon nje, odnosno UFC si je dozvolio objavu snimke kaosa nastalog nakon meča. Zanimljivo, ali u listopadu prošle godine u T-Mobile Areni borbu je gledao i poznati glumac Leonardi Di Caprio. Upravo je DiCaprio bio samo nekoliko stolica udaljen od mjesta gdje je Nurmagomedov planirao “naskočiti” na Conorovog trenera Dillona Danisa. A kada je nastao kaos i naguravanje Khabib je umjesto na Danisa gotovo s dvije noge skočio na slavnog glumca.

“On sam mi je to rekao”, otkrio je UFC prvak u recentnom pojavljivanju na Match TV-u”, prenijela je bila tada Mmamania.com.

“Sjedio sam pet metara od tog mjesta i gotovo da si sletio na mene’, upravo to mi je rekao”, dodao je Dagestanac prepričavajući svoj razgovor s Leonardom DiCaprijom, čestim gostom na UFC-ovim eventima i velikim MMA fanom. Pisali smo o tome.