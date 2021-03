Stipe Miočić izgubio je UFC-ovu titulu prvaka u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nakon što ga je u meču organiziranom u Las Vegasu Kamerunac Francis Ngannou nokautirao na početku druge runde.

Borba je ovo koja je izazvala brojne reakcije, a jedna od njih bila je i trenutno najplaćenijeg holivudskog glumca Dwaynea Johnsona. The Rock je jedan od najvećih influencera na svijetu, na Instagramu ga prati čak 225 milijuna ljudi.

OTKRIVENO KOLIKO SU MIOČIĆ I NGANNOU ZARADILI OD BORBE: Stipe je, unatoč porazu, dobio puno više novca od Kamerunca

“Vau! Ovo je bilo dominantno. Čestitke Stipi Miočiću na periodu u kojem je pokazao da je najbolji teškaš svih vremena, nemam ništa osim poštovanja za tog čovjeka. I velike čestitke mojem bratu Francisu Ngannouu. Era Predatora počinje”, napisao je The Rock na svojim društvenim mrežama.

Wow that was dominant.

What an incredible #goat run @stipemiocic had.

Nothing but respect for that guy.

A huge congrats to my brother @francis_ngannou.

The era of the Predator begins. #WarriorMana #UFC260

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 28, 2021