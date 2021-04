‘Pregovarao sam o svemu za njegovo puštanje’

Boksačka superzvijezda, meksički boksački umjetnik Santos Saúl ‘Canelo’ Álvarez Barragán (55-1-2, 37 KO), otkrio je svijetu da je morao telefonski pregovarati o puštanju jednog od svoje braće, koji je bio otet u Meksiku u danima prije njegove borbe protiv Rockyja Fieldinga 2018. u New Yorku, prenosi ugledni američki ESPN.

POTPISAN JE NAJVEĆI FINANCIJSKI UGOVOR IKAD: Canelo Alvarez ulazi u sportsku povijest cifrom za rubriku vjerovali ili ne

Dogodilo se to u prosincu, u tjednu kad je Canelo trebao odraditi meč protiv Rockyja Fieldinga, njegov prvi meč na ugovor s DAZN-om, vrijednim rekordnih 365 milijuna dolara. Isti ugovor potpisao je Canelo tek dva mjeseca ranije i moguće da je upravo to bila motivacija otmičarima da od njega izvuku ponešto novca, pa se dogodila najveća drama njegova života…

‘Što da je to bila moji kći, otac ili majka?

“2018. godine, u ponedjeljak prije borbe a ja sam bio na telefonu tada. Pregovarao sam o svemu za njegovo puštanje”, rekao je Álvarez tijekom intervjua za In Depth with Graham Bensinger show, koji će se emitirati ovaj vikend…

“Nakon što su ga pustili sam i dalje razmišljao što da je to bila moji kći, otac ili majka, bilo bi mi još teže. Osim toga, u subotu sam imao meč, trebao sam odraditi tisuće intervjua, a nitko nije znao što mi se događa. Odrađivao sam posao preko mog rođaka. Poručio bih mu što da kaže otmičarima, a onda bi on meni prenio njihove poruke, sve dok nismo sve dogovorili”, još je malo detaljnije opisao kako su tekli pregovori, dok se on nalazio u New Yorku.

Álvarez je rekao da ne želi obavijestiti meksičke vlasti niti im dati bilo kakvu informaciju, uopće razgovarati o tome, jer vjeruje da su neki pripadnici policije možda bili umiješani u čitavu situaciju.

Najbolji P4P boksač današnjice

Čini se da ova drama nije utjecala na Álvarez u ringu jer je rušio Fieldinga četiri puta prije nego što ga je završio nokautom u trećoj rundi.

Canelo, najbolji P4P boksač današnjice prema BoxRecu, u ring se vraća 8. svibnja kad će odraditi novi Cinco de Mayo meč, ovog puta protiv sebe će imati Billyja Joea Saundersa, itekako ozbiljnog boksača. Britanski neporaženi boksač stavlja na stol svoju WBO titulu, kojoj će pokušati pridodati Canelove WBA, WBC i The Ring pojaseve.