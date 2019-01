‘Mislim da će Jon sada nastaviti čistiti polutešku kategoriju. Nemam informaciju da je plan preseliti se u tešku diviziju’

Mike Winklejohn, trener po mnogima možda i najtalentiranijeg MMA borca koji je ikad nastupio u UFC-u Jona Jonesa, kazao je u razgovoru za BJPenn.com kako se neće dogoditi, barem ne tako brzo, da Jones prijeđe u kraljevsku tešku kategoriju gdje je moguć čitav niz spektakularnih sudara i što javnost priželjkuje.

UFC IMA NOVOG KRALJA U POLUTEŠKOJ KATEGORIJI: Problematični momak ponovno je na tronu

Jaka imena u kraljevskoj teškoj kategoriji

Tu su imena poput Stipe Miočića, Francisa Ngannoua, Caina Velasqueza, Derricka Lewisa i, naravno, Daniela Cormiera, čovjeka koji drži teškašku titulu i s kojim je u “ratu” na društvenim mrežama, a s kojim se dva puta borio. U oba puta je pobijedio, ali druga pobjeda mu je oduzeta i meč je proglašen bez pobjednika jer je Jones pao na doping testu…

“Ja kažem negdje u budućnosti. Negdje u budućem vremenu. Mislim da će Jon sada nastaviti čistiti polutešku kategoriju. Nemam informaciju da je plan preseliti se u tešku diviziju u ovom trenutku. Ovdje se sve radi o novcu i ispravnim mečevima u ispravnom trenutku. O svemu ovome će sigurno pričati Jon, njegovi treneri i njegovi menadžeri. U ovom trenutku smatram da će ostati u poluteškoj kategoriji, nastaviti će pobjeđivati i utjerivati strah u kosti svojim protivnicima. Sve je u novcu i pravim borbama. To je nešto o čemu će razgovarati Jon, njegov menadžer i tim”, objašnjava Winkeljohn i dodaje:

JON JONES POKAZAO ZAŠTO GA MNOGI SMATRAJU NAJTALENTIRANIJIM UFC BORCEM IKAD: Pogledajte ovaj brutalan potez

‘Mislim da će dokazati da je najbolji P4P borac svijeta’

“Ne možete ni zamisliti koliko se Jones zaželio mečeva. To mu je i bio plan za vrijeme suspenzije. Uskočiti unutra i to napraviti. Evo, već se vratio treninzima nakon slavlja protiv Gustaffsona, to vam dovoljno govori koliko se Jones želi boriti, koliko mu je to nedostajalo. Svi se žele okušati protiv prvaka, tako da nikome ne možete zamjeriti što se nudi. Svi protivnici su izuzetno kvalitetni. A sada se čini da je Anthony Smith sljedeći na redu. Mislim da će pobijediti još jednim prekidom i dokazati da je najbolji P4P borac svijeta koji se vratio i uništava protivnike. Bit će sjajno”, izjavio je Winkeljohn i dodao:

‘Anthony je izuzetno borac koji posjeduje određene kvalitete’

“Anthony je borac koji posjeduje određene kvalitete i još k tome je izuzetno tvrd. Viđao sam kako je primao teške udarce i vraćao se kao pobjednik. To je jedan čvrst mladić, a osim toga sviđaju mi se i njegovi treneri. Mislim da ima jako dobar kamp i ovo će biti svakako sjajna borba”, dodaje poznati stručnjak.

Krajem prošle godine Jon Jones pobijedio je Alexandera Gustafssona i ponovno postao prvak poluteške kategorije. Mnogi misle kako u toj diviziji nema dostojnog protivnika, no možda se fanovi i prevare. Ne bi bilo prvi put.

Povratnik nakon dopinga

Inače, povratnik u borbe nakon 19 mjeseci odsustva, na eventu UFC 232 u Las Vegasu Jones, meč protiv Gustaffsona odradio je taktički mudro, kontrolirao je distancu i svom suparniku nanosio štetu. Sve do trenutka dok ga nije bacio te laktovima i udarcima natjerao suca Mikea Beltrana da spasi švedskog borca koji je ovu titulu napadao treći put. Niti jednom nije uzeo pojas prvaka. Na omjeru je od osamnaest pobjeda i pet poraza.

Vrijedi i spomenuti kako se na You Tube kanalu pojavio i novi video Jona Jonesa, odnosno njegovih najboljih poteza do sad, ovog puta objavio ga je “12Combat” pod naslovom: “Najveći svih vremena”. Video je u trajanju od 14:51 i uistinu je spektakularan. Posebno je impesivan dio gdje prikazuju njegove pokušaje i udarce laktovima, što je njegovo ubojito oružje.