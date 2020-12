NAJSTRAŠNIJI UFC BORAC ŽELI NAJVEĆI TEŠKAŠKI MEČ SVIH VREMENA: ‘Stipe predugo vremena drži diviziju zarobljenom’

‘Stipe predugo vremena drži diviziju zarobljenom. Dvije godine ova divizija nije vidjela drugu borbu’

Prvi izazivač prema UFC ljestvici, zastrašujući Francis Predator Ngannou (16-3-0) još jednom je poslao poruku čelniku najelitnije svjetske organizacije slobodne borbe Dani Whiteu, odnosno napravio pritisak da konačno i dogovori tu borbu koja će se, sasvim vjerojatno i očekivano, ponajviše zbog PPV-ova, u Americi kao i u ostatku boriačog svijeta biti okarakterizirana kao najveća teškaška borba ikad. Ngannou je sasvim drugi borac nego što je bio u prvoj borbi protiv Stipe Miočića, koji ga je u tom meču propisno MMA školovao, na način da ga je uništio u parteru, a izdržao je Kamerunčeve silovite nalete, kojima melje suparnike.

Samo se prisjetite dolje povijesnog nokauta Overeema i sve će vam biti jasno…

Čekao da Miočić i Cormier odrade svoju trilogiju

Aktualni teškaški UFC kralj Stipe Miočić (20-3-0) i Ngannou bi se po drugi put trebali susresti u borbi za UFC-ovu titulu teške kategorije.

To je jasno još od kolovoza i Miočićeve pobjede nad Danielom Cormierom po drugi put zaredom. Uskoro će dakle proći četiri mjeseca od te spoznaje, a datuma njihove borbe još uvijek nema…

Postoji tek informacija koju je iznio Dana White. Njome je otkrio kako bi Miočić trebao biti spreman boriti se u ožujku iduće godine. U pitanju bi trebala biti UFC 259 priredba, no za istu još uvijek ništa nije potvrđeno.

Starched!#OnThisDay in 2017, Francis Ngannou knocked Alistair Overeem all the way out 😱pic.twitter.com/hJ40UyNiTz — UFC on BT Sport (@btsportufc) December 2, 2020

Američki MMA Fighting piše da, nakon što je u svibnju za samo 20 sekundi riješio Jairzinha Rozenstruika, Francis Ngannou nije ni slutio da će sedam mjeseci kasnije još uvijek čekati vijest, bilo kakvu informaciju o svojoj sljedećoj borbi.

Još nije potpisao nikakav ugovor o borbi s Miočićem

“Neprikosnoveni prvak broj 1. u teškoj kategoriji na listi Miočićevih izazivač znao je da će doći do početnog kašnjenja s već planiranom trilogijom između aktualnog prvaka Stipe Miočića i Daniela Cormiera, koji su podijelili učinak u svoje prve dvije borbe. Miočić je konačno porazio Cormiera jednoglasnom odlukom u kolovozu, a Ngannou se počeo nadati povratku u akciju prije kraja godine.

#throwbackthursday — This was in December 2012 I was still in Tangier, Morocco trying to find my way out to Europe. I was sleeping outside in the woods and I had nothing but the clothes I am wearing here. But I had dreams and confidence. (1/2) pic.twitter.com/K1GM5WKj1d — Francis Ngannou (@francis_ngannou) December 3, 2020

No, tada je 34-godišnji umjetnik nokauta, najstrašniji UFC borac, dobio vijest da Miočić neće biti spreman za ponovno natjecanje 2020. godine. Od tada je Ngannouu rečeno da će se boriti za titulu u teškoj kategoriji u prvoj četvrtini 2021. godine, ali bez ugovora u njegovoj ruci teško je znati što će se točno sigurno dogoditi sljedeće”, ističu Amerikanci ono što Ngannoua i brine.

“Prošao je cijeli život [otkad sam se zadnji put borio]”, rekao je Ngannou govoreći za MMA Fighting.

“To je još uvijek nekako frustrirajuće, iako to pokušavam izbaciti iz uma znajući da ne mogu učiniti ništa da to promijenim. Čak i prije borbe u svibnju, prošao sam istu priču, istu situaciju i pripremio se za ponovno suočavanje. Čekao sam Stipu i D.C.-a da više završe svoje i očito sam i očekivao nešto u prosincu. Zato sam se upravo nakon njihove borbe vratio iz Kameruna očekujući možda negdje u prosincu, jer je prošlo četiri mjeseca, ili možda najkasnije u siječnju, možda da se potučem u kavezu s Miočićem”, izjavio je Francis Ngannou i dodao:

‘Tko zna kako će se to sve odigrati’

“Očito, sada ne znam što će se dogoditi i kad će se to dogoditi. Ono što znam, upravo su rekli ožujak, ali to nije službeno. Tko zna. Tko zna kako će se to sve na kraju i odigrati. ”

Francis Ngannou frustrated, struggling to find motivation while still waiting for Stipe Miocic and his title shot (@DamonMartin) https://t.co/NNX20MEtTW pic.twitter.com/79iT8p3R1t — MMAFighting.com (@MMAFighting) December 7, 2020

Iako je Ngannou pomalo bio simpatičan prema Miočiću i Cormieru koji su željeli riješiti njihov posao, s vremenom te trilogije postajalo je sve teže i teže se nositi s tim čekanjem.

Nakon što je Cormier dobio prvu borbu, vratio se u akciju četiri mjeseca kasnije kako bi otpremio Derricka Lewisa u poraz, ali tada se revanš s Miočićem dogodio tek u kolovozu 2019.

Miočić je pobijedio u toj borbi, ali morao je riješiti ozljedu oka pretrpljenu tijekom bitke s Cormierom koji ga je držao po strani nekoliko mjeseci.

Francis Ngannou is next in line for a #UFC heavyweight title shot, but he's grown frustrated waiting for champion Stipe Miocic. My story for @MyMMANews:https://t.co/dpDbLqErMx — Michael Henken (@MichaelHenken) December 7, 2020

Tada je UFC pogodila pandemija koronavirusa i s dvoranama zatvorenim na nekoliko tjedana u Ohiju, zajedno s drugim Miočićevim zanimanjem, ono vatrogasca koje radi, nije mogao rezervirati treću borbu s Cormierom do kolovoza.

Naravno da nitko nije mogao predvidjeti ozljede i vanjske probleme koji uzrokuju kašnjenja nekih mečeva, ali za Ngannoua, koji je nesumnjivi prvak u diviziji, dosta je čekanja.

‘Siguran sam da to ne govorim samo ja to’

“Ovo što je bitno oko te trilogije je činjenica da Stipe predugo vremena drži diviziju zarobljenom. Dvije godine ova divizija nije vidjela drugu borbu za titulu osim između njih dvojice. Nije bilo borbe niti s jednim od izazivača. A izazivači su tu upravo zbog toga. Trebali su mi dati prijevremenu titulu”, naglašava Ngannou i nastavlja:

“Bore se za naslov, ali u ovoj diviziji se ne događa ništa. Ne znam koliko će to trajati. Siguran sam da to ne govorim samo ja to. Ostali natjecatelji koji se također osjećaju isto jer ako ne dođe do borbe za naslov, kandidati ne idu dalje. Oni se samo bore bez svrhe. Bez pravog cilja. Jer kad ste perspektiva, borite se da postanete kandidat. Kad ste kandidat, borite se za to da budete prvak. Sad, teškaši trenutno ne znaju zapravo za što se bore. Za one koji se bore, očito. U mom slučaju se ne borim uopće. Ne mogu se usuditi reći da se borim”, zaključio je Ngannou.