NAJPOZNATIJI SVJETSKI BOKSAČKI ANALITIČAR IMA PROVALU GODINE: Ovakvu glupost o Tysonu još nismo čuli

Atlas i Rogan pričali o Mikeu Tysonu

Najpoznatiji svjetski boksački analitičar Teddy Atlas gostovao je u emisiji kod poznatog Joea Rogana. Uvijek iskreni, britki i izuzetno inteligentni, ali ujedno i kontroverzni Atlas tim je putem prokomentirao Mikea Tysona, a njegova izjava mogla bi dovesti do žestokih rasprava.

Naime, Atlas i Rogan pričali su o Mikeu Tysonu, legendarnom boksaču koji je po mnogima jedan od najboljih boksača svih vremena, neprikosnoveni nokauter koji je s lakoćom i izuzetnom agresivnošću u ringu rušio svoje protivnike.

Najmlađi boksač koji je osvojio naslove u teškoj kategoriji

Tyson je bivši prvak svijeta i drži rekord kao najmlađi boksač koji je osvojio naslove u teškoj kategoriji po uglednim boksačkim verzijama WBC, WBA i IBF-u. Tyson je imao svega 20 godina, 4 mjeseci i 22 dana starosti.

Pobijedio je u svojih prvih 19 profesionalnih borbi prekidom, 12 od njih u prvoj rundi. WBC-ov naslov je osvojio 1986. nakon pobjede protiv Trevora Berbicka tehničkim nokautom u drugom rundi, a 1987. godineTyson je dodao WBA i IBF naslova nakon pobjeda protiv Jamesa Smitha i Tonyja Tuckera. Bio je prvi boksač u teškoj kategoriji koji je istovremeno držao naslove po verzijama WBC, WBA i IBF.

Najomiljeniji teškaš novijeg doba

Zbog svog stila boksa svakako je do dana današnjeg ostao najomiljeniji teškaš novijeg doba te ga mnogi i dan danas prizivaju. Upravo navedeno su njegove reference koje najbolje opisuju i dočaravaju o kakvom se uglednom boksačkom imenu radi. No, Teddy Atlas ne misli tako.

“Je li Tyson bio jedan od najvećih udarača svih vremena? Je. Je li mogao udarati jednako dobro sa svake strane? Je li on bio boksački Mickey Mankle? Je! Mogao je jednako snažno i dobro udarati s obje ruke, s obje strane. Je li bio sve što sam spomenuo? Je! Je li znao djelovati na protivnika poput Sonnya Liustona? Da! Je li bio veliki nokauter poput Joea Lewisa? Je!”, rekao je Atlas, no onda je dodao ono glavno:

“Ali, on pored svega toga nije bio veliki boksač”, prenosi njegovu izjavu borilački portal Fight Site.

Hollyfield i Lewis otvoreno protiv Tysona

Kao primjer je Atlas odlučio uzeti mečeve u kojima je Tyson protiv sebe imao boksače koji su mu se odlučili otvoreno suprotstaviti, odnosno prije svega tu misli na mečeve protiv Evandera Hollyfielda i Lennox Lewisa, a vjerojatno i na posljednja dva, protiv Dannya Williamsa i Kevina McBridea, nakon kojih je završio karijeru uz rezime od 50 pobjeda i šest poraza. Ne znamo misli li tu na prvi Tysonov poraz, onaj od Bustera Douglasa, za kojeg mnogi smatraju kako je bio samo trenutak nepažnje.

‘Borba nije borba dok nemaš nekoga tko ti pruža pravi otpor’

“Rekao bih kako je on 0-5. Za mene, borba nije borba dok nemaš nekoga tko ti pruža pravi otpor. Sve dok ne postoji nešto što ti je izazov savladati. Sve osim toga je egzibicija. I to je tako u životu. Niti odvjetnik nije odvjetnik dok ne odradi neki pravi slučaj gdje se dogodi nešto neočekivano, niti kirurg nije pravi kirurg dok ne otvori pacijenta, a ono krv počne šikljati na sve strane. A on se svejedno snađe i riješi stvar. Treba biti sposoban snaći se u situaciji kada nije sve kao iz udžbenika. Nisi u borbi dok ne postoji neki pritisak i otpor. Tada moraš pokazati tko si i što si. Tysonov talent bio je nevjerojatan, kao i fizičke performanse, bilo ga je divota gledati. Sve je radio na račun talenta, dok mu i ostale stvari napokon nisu bile testirane”, objasnio je svoj stav, na što je još dodao:

“Tyson je doslovno prolazio kroz svoje protivnike, ali niti jedan od njih nije testirao kod njega ono što je bilo potrebno testirati. Svih pet puta kada je izgubio, protiv sebe je imao pravi otpor. Pet puta ušao je u pravu tuču, pet puta imao je ispred sebe nešto s čime se do tada nije susreo i gdje je trebao pokazati svoju veličinu, a on je svih pet puta pao na tom ispitu.”