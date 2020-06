Nakon nekoliko mjeseci čekanja, nagađanja i međusobnog podbadanja konačno je odlučeno. Daniel Cormier i Stipe Miočić treći će se i zadnji put obračunati u oktogonu ovog ljeta, točnije 15. kolovoza.

Ulog je titula najboljeg UFC-ovog teškaša današnjice, a vrlo lako i svih vremena.

Američke kladionice otvorile su već ponudu za pobjednika ovog meča, a u blagoj je prednosti prema njihovom mišljenju Stipe Miočić. Otprilike bi, prema našem sistemu koeficijenata Stipe bio na 1.80, dok bi Cormier bio na otprilike 2.05 koeficijentu. Dakle, riječ je o podosta izjednačenom okršaju prema mišljenju kladionica, a, vjerujte, one nikad nisu u krivu.

JEDNI KAŽU DA JE MIOČIĆ NAJBOLJI IKAD, DRUGI GA GROZNO PODCJENJUJU: Pokušali smo riješiti jednu od najvećih dilema

NEMA KRAJA SRAMOTNOM PODCJENJIVANJU MIOČIĆA: Najpoznatiji MMA novinar razvalio Stipu u jednoj rečenici

Postavlja se uoči njihove treće borbe i još jedno bitno pitanje, a to je odlazak Stipe Miočića u mirovinu. Cormier je rekao da će on ići sigurno, da s 41 godinom nema više što dokazivati nakon borbe sa Stipom, ali Miočićevi planovi još nisu poznati.

Pokušao ih je rasvijetliti najpoznatiji MMA novinar Ariel Helwani koji je gostovao na ESPN-u.

“Takav scenarij nije nevjerojatan, da to obojici bude posljednja borba. I Stipe bi se mogao umiroviti ako izgubi. Ima 38 godina, radi kao vatrogasac i želi podignuti obitelj. Mogu vidjeti scenarij u kojem oba borca odlaze nakon međusobnog meča za titulu, što je iznimno rijetko”, rekao je Helwani.

Inače isti je novinar nedavno prognozirao poraz Miočića u ovom dvoboju.

This one is for all the marbles. 1-1, both knockouts but great fights, I can’t wait to fight this dude again!! Now it’s time to work as hard as I ever trained. #weareaka #zinkinsportsmanagement #2xheavyweightchamp 2xlightheavyweightchamp pic.twitter.com/BvyhectS4X

— Daniel Cormier (@dc_mma) June 9, 2020