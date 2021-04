‘Najstrašniji i najbolji udarac u borilačkim sportovima’

Na Facebook profilu MMA Haven osvanula je kompilacija legendarnog bivšeg hrvatskog MMA borca Mirka Cro Cop Filipovića u trajanju od 3:17 minuta, u kojem se prikazuje i navodi kako je naš najbolji borac ikad u slobodnoj borbi imao najstrašniji i najbolji udarac nogom u borilačkim sportovima.

Razvaljivao je suparnika

Naravno, video prikazuje neke od najboljih Mirkovih razvaljivanja suparnika nogom kroz njegovu veliku, impozantnu karijeru. Međutim, u kompilaciji se također može vidjeti, uz njegove nezaboravne trenutke u slavnom Prideu i snimke iz njegove mladosti kako vježba high-kick, što je bilo njegovo najjače oružje. Tj, mogu se vidjeti treninzi i vježbe udarca nogom kao i otklona u parteru, odnosno odguravanja suparnika sa sebe u trenutku kad je u podređenom položaju na tlu. Upravo ga je mukotrpan i krvav rad na treninzima doveo do toga da bude tako ubojit, dobar, da napravi tako dobru karijeru. Upravo u mukotrpnom radu leži tajna njegovog uspjeha. I dan danas Mirko naporno trenira svakodnevno, kako i sam kaže, on ne može bez treninga. To mu je u krvi…

‘Desna noga bolnica, lijeva noga groblje’

Inače, “desna noga bolnica, lijeva noga groblje”, bila je rečenica koju je Mirko jednom prilikom izgovorio i koja je zorno opisivala što je bila najveća prijetnja njegovim protivnicima.

Lijevi high-kick bio je Cro Copov zaštitni znak kojeg su se pribojavali svi koji su s njim ulazili u borbu, nakon kojeg su mnogi padali i koji ga je proslavio. Vinkovčanin je ostavio neizbrisiv trag u borilačkom svijetu i bio je borac zbog kojeg su mnogi u cijeloj regiji zavoljeli borilačke sportove i pokušali krenuti njegovim putem… Utjecao je na popularnost slobodne borbe, toliko da su svi odjednom postali MMA fanovi…

Pionir slobodne borbe

Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena pionir je slobodne borbe i ugledni bivši K1 borac, ne samo na ovim prostorima, neko i općenito. I dan danas njegova borba u Prideu za naslov prvaka svijeta u slobodnoj borbi, za teškaški pojas protiv Fjodora Jemjeljanenka, najiščekivanija je MMA borba u povijesti.