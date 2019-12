Hearn smatra da je Filip Hrgović jako zanimljiv boksač. I ne samo to. Puno, puno više

Nijedan hrvatski boksač nije imao ovakav menađerski tim iza sebe kao što ima Filip Hrgović. Britanac Eddie Hearn je možemo reći alfa i omega u tom promotorskom biznisu. I svog pulena Hrgovića vidi kao budućeg svjetskog prvaka.

Anthony Joshua je rekao – “Dajte mi još jednu priliku kako bih pokazao da sam naučio iz svojih pogrešaka”. Trenirao je, smršavio i dobro se pripremio za ovu borbu koja će sigurno biti drugačija od one prve.

“To je još uvijek jako teška borba. Šanse su 50-50. Ali ono što vam mogu reći je da je sada puno fokusiraniji na borbu. Puno spremniji za stil borbe koji ga čeka. Bit će teško. Imate čovjeka koji je pobijedio, mora biti pun samopouzdanja, to je Andy Ruiz. Ali AJ je spreman. Nisam ga vidio ovakvog jako dugo. Uzbuđen sam, nervozan, bit će epski. On mora pobijediti jer želi postati dvostruki svjetski prvak. Sada je samo izazivač. U subotu navečer može ponovno postati prvak. I to jako želi”, rekao je Eddie Hearn u intervjuu za RTL.

Rekao je najmoćniji svjetski boksački promotor i što misli o Andyju Ruizu koji je takđer došao utreniran i spremna na ovu borbu.

“Izgleda dobro. Vidjet ćete istog Andyja Ruiza. Malo debeljuškast, ali brze ruke, sjajno se kreće. Ova borba ovisi samo o Anthonyju Joshui. Ako Joshua nastupi isto kao i u prošloj borbi, izgubit će.”

Hearn smatra da je Filip Hrgović jako zanimljiv boksač. I ne samo to. Puno, puno više.

“Vjerujem da je on budući svjetski prvak. Ali ovo, Molina je sada u ringu, to mu je najteža borba u karijeri. Bez sumnje. Molina je težak protivnik protivnik za ovu fazu karijere. Ali Filip želi ići brzo. Jako je dobar, udara snažno. Ovakve borbe su ispiti koje mora polagati. Izgleda sjajno, izgleda kao filmska zvijezda. Ali zna boksati, zna udarati i vjerujem da će Hrvatska imati prvaka u teškoj kategoriji za tri do četiri godine. Postupit ćemo ispravno s njim, razvijat ćemo ga, ali razumijemo da je ovaj sport opasan. I da se s jednim udarcem, cijela karijera može promijeniti. Navijači žele vidjeti rat u ringu. Žele vidjeti nokaute. Osobito kada gledaju teškaše”, rekao je Hearn.

A je li Hearn spremio dovoljno novca za sljedećeg Hrgovićevog protivnika?

Jesmo, moramo. Uvijek moramo puno platiti za protivnike Filipa Hrgovića. Ali to je dobra investicija.

Sukob na dinama – krilatica je ovog velikog boksačkog eventa koji će se održati 7. prosinca u Saudijskog Arabiji. Na glavnom RTL kanalu od 17:45 sati uživo će se prenositi susret Filipa Hrgovića i Erica Moline, a od 21:40 sati Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza. Cijeli događaj moći ćete pratiti na RTLplayu, koji nudi još dvije vrlo zanimljive borbe! Prva je eliminacijski meč između bivšeg WBA prvaka, Rusa Aleksandera Povetkina (35-2) i Amerikanca Michaela Huntera (18-1) a druga Britanca Dilliana Whytea (26-1) i Poljaka Mariusza Wacha (35-5).