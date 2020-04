Riggs je u svom tom dobacivanju dobio šakom u glavu i ostao bez zuba, a nastavili su se hrvati sve dok ih zaštitari nisu razdvojili

Bilo je u povijesti UFC-a ludih borbi, ali teško da je bilo luđe od one Joea Riggsa i Nicka Diaza, brata u današnje vrijeme puno popularnijeg Natea Diaza.

Na UFC-ovoj 57. priredbi koja je održana 2006. godine glavnu su ulogu imali legende Randy Couture i Chuck Lidell, ali Riggs i Diaz ukrali su show. Dvojac je još od vaganja imao verbalne i fizičke sukobe, a borba je nakon tri runde pripala Riggsu koji je pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom.

No nije im bilo dosta pa su svoj meč nastavili – u bolnici. Naime, nakon žestoke borbe oba su borca otpremljena na hitnu. Riggs je završio na infuziji, a stigao je i Nate Diaz koji ga je odmah počeo provocirati.

‘Počeo je plesati i nokautirao sam ga’

Riggs je u svom tom dobacivanju dobio šakom u glavu i ostao bez zuba, a nastavili su se hrvati sve dok ih zaštitari nisu razdvojili.

“Pričali smo svašta, vrijeđali smo se, Ja ne bih ni išao u bolnicu da sam pobijedio. Baš me briga ako trebam šivanje. Došao je u jednom trenutku do moje sobe i pitao sam se ‘što on sad hoće?’ Počeo je odjednom plesati i nokautirao sam ga. Bacio sam ga u mali ured i počeo ga udarati, glavom mu tući u zid”, ispričao prisjetio se Nick Diaz u razgovoru za MMA Weekly.

“Mislio sam da će me policija sad uhvatiti, ali oni su bili moji fanovi. Potpisao sam nekoliko autograma i sve je bilo u redu. Trebao sam se samo maknuti, ali nisam ja kukavica”, rekao je Diaz.