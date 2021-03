Roberto Soldić najavio je za Net.hr borbu Miočića i Ngannoua

Najbolji UFC teškaš svih vremena Stipe Miočić (20-3-0) u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu ulazi u kavez drugi put protiv zastrašujućeg francusko-kamerunskog Predatora, jednog od najjačih udarača u elitnoj organizaciji Francisa Ngannoua (15-3-0).

EKSKLUZIVNO: ‘Znaš kako je, kad dođe netko novi satrat ga prvo i onda mu reći dobro došao, što ima, hoćeš kavu, hoćeš sok’

MIOČIĆ OTKRIO S KAKVIM SE UŽASOM MORAO NOSITI I TO NA VRHUNCU SLAVE: ‘Samo su htjeli vidjeti kako moja glava leti kaveza’

Veliki sudar za kraljevski tron

Njihov sudar za pojas kraljevske divizije dogodit će se na UFC-u 260 u UFC Apexu, ove nedjelje s početkom ne prije 4 sata ujutro. Prije nešto više od tri godine Stipe je pobijedio Ngannoua u borbi na pet rundi jednoglasnom sudačkom odlukom, nakon što je moćnog borca, tada još ne toliko iskusnog niti sposobnog braniti parter protiv Miočića koji itekako dobro zna hrvati, propisno MMA školovao.

No, od tad pa do danas dosta se toga promijenilo. Stipe je iznenađujuće izgubio od Cormiera, pa ga u trilogiji dva puta uzastopce pobjeđivao. Sad je na red došao ponovno opaki Ngannou…

Ngannou i dalje pobjeđuje vrlo rano

Mnogi vjeruju da je Ngannou tijekom posljednje tri godine svoje karijere morao ojačati obranu uklanjanja napada za bacanje u parter i s obzirom na njegovu radnu etiku i posvećenost, dokazanu sposobnost sinteze informacija koje dobiva i brze implementacije u svoj arsenal udaraca i MMA znanja, s trenerima s kojima se okružio, najvjerojatnije je i uspio, ali Kamerunac to nije morao pokazati jer je doslovno propuhao, uništio posljednja četvoricu boraca s kojima se suočio u elitnom Octagonu.

Ugledni New York Post piše kako je vrijeme na strani Francisa Ngannoua…

“Francis Ngannou sve nekako brzo rješava. Njegove posljednje borbe, kombinirano gledano u posljednjih 4 meča, je 2:42. Najdulje je trajalo 1:11, dok mu je jedini nastup u 2020. godini trajao samo 20 sekundi”, referira se New York Post na ovaj zastrašujući podatak.

No, napredovao je i Stipe koji je prošao raznovrsniji, možemo reći i bolji put do ove borbe, jer se tri puta tukao s Cormierom, gubio i vraćao pojas. Ngannou je protiv Rozenstruika, Juniora dos Santosa, Caina Velasqueza i Curtis Blaydesa do pobjede došao u prvoj rundi nokautom ili tehničkim nokautom. Dakle, još uvijek ima jedan nedostatak, a to da nema iskustvo kad borba ode u više runde, osim one protiv Derricka Lewisa koji ga je pobijedio nakon tri runde jednoglasnom sudačkom odlukom. Nije mu, stoga, kondicija testirana, iako ne sumnjamo da je Ngannou u najboljoj kondiciji mogućoj. No, treba te mišiće i hraniti kisikom tijekom borbe…

Veliko pitanje bez odgovora

Kao takvo, ostaje veliko pitanje bez odgovora u središtu ovog velikog sudara, koji bi mogao promijeniti tijek i smjer UFC-a, što se tiče planova. U biti, postavljaju se dva pitanja. Koliko je Ngannou napredovao od posljednjeg meča s Miočićem i može li Stipe ponovno izdržati nalete i udarce moćnog borca koji melje svoje suparnike i pobijediti?

Kako bilo, sve u UFC-u ima neki svoj plan, pa tako i ova borba. Dolazak Jona Jonesa u tešku diviziju i borba za tron, UFC-ov olimp, čistku među najvećima…

‘Ngannou ga ne smije dobro pogoditi’

Uoči borbe Miočića i Ngannoua putem Google Meeta razgovarali smo s najboljim hrvatskim MMA borcem Robertom Soldićem. Jedna od najvećih zvijezda jake poljske KSW organizacije u kojoj drži pojas u velter kategoriji, popularni Robocop, najavio je meč samo za Net.hr…

“Ma svatko može pobijediti. Mislim da Miočić isto ima veliku motivaciju za pobjedu, vidi se to na njemu… Jedino što se mora paziti tih prvih pet minuta, moje mišljenje. Ovaj ga ne smije pogoditi dobro. Prošlu borbu Stipe je dobro radio što se tiče boksa, glavom, dosta je to izbjegavao, ovaj ga je par puta pogodio, preživio je, ali onda je došao Cormier i nokautirao ga”, govori nam Roberto Robocop Soldić s kojim smo Ekskluzivno razgovarali 50 minuta. Više o tome čitajte – OVDJE.

Što je još rekao pogledajte u video prilogu Net.hr-a.