NAJBOLJA SPORTAŠICA HRVATSKE IZGUBILA 4 SEKUNDE PRIJE KRAJA: ‘Velika lekcija za dalje. Nema izvlačenja na suce, tako je kako je’

‘Velika lekcija za dalje. Nema izvlačenja na suce, tako je kako je i idemo dalje’

Početak judaške godine donio je Masters u Dohi gdje su nastupili najbolja sportašica protekle godine u izboru Sportskih novosti Barbara Matić (do 70 kg), Karla Prodan (do 78 kg) i Zlatko Kumrić (do 100 kg), ali nitko od njih nije dospio u završne borbe.

‘Pozitivno je što me Talijanka nije niti jednom ugrozila’

U svakoj od 14 kategorija, pozivnica Međunarodne judo federacije za nastup na Mastersu je stigla za 36 najboljih na svijetu. Barbara Matić (do 70 kg), Karla Prodan (do 78 kg) i Zlatko Kumrić (do 100 kg) upisali su po 200 bodova za nastup, ali nakon toga nisu uspjeli doći do četvrtfinala i dodatnih bodova.

Barbara Matić se u prvom nastupu borila s Talijankom Bellandi i izgubila četiri sekunde prije kraja. Splićanka ušla u napad, kojeg su suci procijenili lažnim i zbog treće kazne završila je svoj put na Mastersu.

“Velika lekcija za dalje. Nema izvlačenja na suce, tako je kako je i idemo dalje. Pozitivno je što me Talijanka nije niti jednom ugrozila, a u nekoliko navrata sam imala dobre napade i bacila ju na wazari. Šteta, jako sam se dobro osjećala, ali nakon ovoga ću biti još bolja”, kazala je nakon nastupa Matić.

Za hrvatske judaše slijede pripreme

Karla Prodan je u prvom kolu išla na Južnokorejanku Yoon, koju je natjerala na dvije kazne, a zatim ju na početku “golden scorea” bacila na wazari i prošla u 2. kolo.Tamo ju je čekala aktualna svjetska prvakinja, Francuskinja Malonga, koja nije podcijenila hrvatsku judašicu te ipponom na isteku 1. minute borbe prošla dalje.

Zlatko Kumrić je protiv Mađara Cirjenicsa ipponom prošao u 2. kolo, gdje ga je čekao svjetski prvak iz 2019. Portugalac Fonseca. Unatoč hrabrom otporu Kumrića, Fonseca je ipponom završio borbu i i tu je bio kraj nastupa hrvatskih predstavnika u Dohi.

Za hrvatske judaše slijede pripreme pa nastavak IJF World Toura.