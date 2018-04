NAJBOLJA SNIMKA CONOROVOG LUDILA: Oglasio se Nurmagomedov: ‘Možemo 1-na-1 ili 10-na-10, meni je svejedno’

Nastavak priče o ludilu snimljenom kamerama

Conor McGregor predao se policiji i dok se očekuje kakve će posljedice snositi zbog luđačkog napada u kojem je ozljede zadobilo nekoliko boraca u minibusu u kojem su mirno sjedili, pojavila se nova snimka onog što se događalo.

Najbolje dosad može se vidjeti pomračenje uma inače sjajnog UFC-ovog borca koji traži i pronalazi oružje za napad kojim ozljeđuje Michaela Chiesu i Raya Borga, onemogućujući njihov nastup na nadolazećem eventu.

Postoji ‘razlog’

McGregorovo ludilo navodno podlogu ima u činjenici da gubi naslov u lakoj kategoriji (koji nije branio), a za koji će se boriti Khabib Nurmagomedov, kojeg na ‘piku’ ima zbog njegova sukoba s Artemom Lobovim, borcem kojeg smatra prijateljem.



“Smijem se u sebi. Razbio si prozor? Zašto? Uđi. Znaš da ti UFC to ne dopušta. Ako si pravi gangster zašto ne uđeš? Ovo mjesto ima veliku gangstersku povijest, Brooklyn. Želiš sa mnom razgovarati? Pošalji mi lokaciju. Razgovor nam je potreban? Doći ću, nema problema. Na takav sam način odrastao. Nisam odrastao bacanjem stolica u prozor. To nije moj autobus”, prenosi The Independent riječi ruskog borca.

Deset na deset

MMAfighting.com donosi i nastavak te izjave.

“Dobro sam, dobro se osjećam. Sutra idem na vagu, a u subotu uzimam pojas i mijenjam igru. Iskreno da vam kažem ne želim da McGregor ide u zatvor. Moramo se boriti. Ako je to potrebno, krenimo. Pošalji mi lokaciju. Molim te, moramo ovo riješiti. Ja i ti. Jedan na jedan. Želiš li deset na deset? U redu. Cijeli sam mu tim išamarao i nitko ništa nije rekao. Došao je s medijima, s kamerama dok sam bio sam. Naravno da sam htio izaći iz autobusa, nisu mi dopustili. On je toga svjestan. Tu sam.”

Za pojas koji će biti oduzet McGregoru, Nurmagomedov će se u subotu boriti protiv Maxa Hollowaya.