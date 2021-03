Boksački svijet oprašta se o legendarnog Marvelousa Marvina Haglera, bivšeg svjetskog prvaka koji je godinama dominirao srednjom kategorijom i pritom upisao nevjerojatnih 12 obrana svog pojasa, a koji je nažalost u subotu preminuo u 66. godini.

PREMINUO MARVELOUS MARVIN HAGLER: Bio je najdominantniji boksač svog vremena i brutalni nokauter

Hagler, koji je zakonski promijenio svoje ime u Marvelous (Čudesni) 1982., imao je rekordan broj pobjeda 62 te uz to tri poraza i dvije neriješene borbe u srednjoj kategoriji sve dok njegovu vladavinu srednjom kategorijom nije prekinuo poraz od Sugar Ray Leonarda 1987.

“Žao mi je što moram objaviti tužnu vijest. Danas je nažalost iznenada u svom domu preminuo moj voljeni suprug Marvelous Marvin. Naša obitelj vas moli da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenucima”, objavila je Kay Hagler stranicama fan kluba Marvelous Marvina Haglera na Facebooku.

We’ve lost a true warrior in every essence of the word. I was first introduced to Marvellous Marvin through my brother Chris when I was the ripe of 8. The first fight I ever watched was Marvin Hagler decimating Alan Minter. Rest in peace sir. 🥊 #MarvellousMarvin #MarvinHagler pic.twitter.com/1vo2hKS95T

— Stu ✖️Ⓥ✖️🇬🇧 (@NewForestFit) March 14, 2021