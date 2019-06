NAŠA NAJBOLJA BOKSAČICA OTKRILA SKRIVENE MANE PORAŽENOG jOSHUE: ‘Ima on puno rupa, ali ih je uvijek prikrivao veličinom i snagom’

Habazin smatra da je Joshua realno bio favorit, ali da je njegov problem prešao granice samog boksačkog znanja i umijeća

Senzacija nad senzacijama u svijetu boksa. Meč koji je sinoć, mnogi će se složiti, zasjenio čak i finale nogometne Lige prvaka bio je onaj Andyja Ruiza koji je razbio prvaka Anthonyja Joshuu i odnio mu sva četiri pojasa u teškoj kategoriji. Iako je Britanac bio izraziti favorit, Ruiz je pokazao kako moćan može biti, pogotovo kad ga se podcijeni. Borbu je prokomentirala i najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin.

“Zanimljivo je da sam ja prije dva tjedna rekla da sam sigurna kako će Joshua ovo izgubiti. Većina je na Ruiza gledala kao lak posao, ali ovo je teška kategorija. Kao što je on sam rekao, u njemu je meksička krv. Ti ljudi zaista imaju drugačiji mentalitet, oni su ratnici i ničega se ne boje. Ruiz je znao da je dobio šansu života i ušao je u meč hladne glave, nije imao što izgubiti, a mogao je sve dobiti. To se i dogodilo, svaka mu čast na tome”, rekla je najbolja hrvatska boksačica za Fight Site.

Razotkrivene mane

Habazin smatra da je Joshua realno bio favorit, ali da je njegov problem prešao granice samog boksačkog znanja i umijeća.

“Joshua je definitivno mogao ovaj meč završiti u svoju korist, no najveći problem bila je njegova glava. Ima on rupa što se tiče boksa, ali uvijek ih je prikrivao svojom veličinom i snagom. Kad pogledamo u nazad, šokirao je cijeli svijet kad je pobijedio Vladimira, no od tad je po meni svaki meč bio sve lošiji, nije uspio ostati na toj razini. Pobjeda nad Kličkom donijela mu je sve, ali uz to i veliki pritisak. Realno, on je jako mlad postao mega zvijezda i došao do milijunskih iznosa u dolarima. Očekivanja su bila velika, nije smio izgubiti. To definitivno nije lako i svatko se drugačije nosi s tim. I prije ovog meča rekao je potražiti pomoć psihologa, jer je osjećao preveliki presing. Mislim kako se tako što ne govori samo par dana prije meča, pokazao je time svoju slabost”, objasnila je Ivana.

Boksački svijet sad očekuje revanš dvojice boraca u kojem će Joshua imati priliku vratiti svoje pojaseve i ono još važnije – izgubljeni ponos.

“AJ je još uvijek mlad i mislim da će ga ovaj poraz itekako otrijezniti. U jednu ruku, sad se najteže vratiti. No, u drugu ruku vam poraz stvara inat koji vas tjera da se vratite jači nego ikad. I najveći su padali pa su se vratili, upravo u tome jest njihova veličina”, zaključila je Habazin.