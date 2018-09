NA POVRŠINU ISPLIVAO DETALJ KOJI NITKO NIJE PRIMJETIO ZA VRIJEME BORBE: Upravo zbog ovog je Mirko nezaustavljiv i neće još u mirovinu

Razgovarali smo s hrvatskim ‘Joe Roganom’, urednikom Fight Sitea Markom Petrakom

Legendarni hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović u nedjelju je na Rizin 13 priredbi, u kultnoj Saitama Areni, pobijedio 32-godišnjeg Amerikanca iz Guama Roquea Martineza prekidom nakon pet minuta okršaja u prvoj rundi.

Do prekida borbe je došlo nakon što je iskusni Mirko, stisnut u kut ringa od strane 12 godina mlađeg borca, laktom pogodio Martineza u čelo i napravio mu posjekotinu iz koje se niz lice američkog borca počela slijevati krv…

Liječnici nisu mogli zaustaviti krvarenje Martinezu

Kako liječnici nisu mogli zaustaviti krvarenje, prema pravilima MMA organizacije Rizin pod čijim je okriljem organizirana borba, meč je prekinut, a Mirko Filipović proglašen pobjednikom. Tako je Cro Cop došao do svoje 37. pobjede (37-11-2), a rekordne devete zaredom, iako je prije samo nekoliko mjeseci morao na operaciju prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena, od čega se brzo oporavio…

“S obzirom na nedavnu ozljedu i rehabilitaciju, kao i na to da je ovaj meč prihvatio relativno brzo te nije odradio puni trening-kamp, mislim da je Mirko odradio jako dobro, kvalitetno i pametno”, kazao nam je u uvodu razgovora hrvatski “Joe Rogan”, urednik borilačkog portala Fight Site Marko Petrak i nastavio:

‘Mudrost i iskustvo dovele ga do pobjede’

“Upravo ta njegova mudrost i iskustvo, te odlike koje ga krase posljednjih godina zbog koje niže tako velik broj pobjeda, dovele su ga do pobjede. Nije imao nikakvog razloga niti potrebu da žuri i srlja bilo gdje. Jer, radi se o protivniku kojeg nije mogao dobro proanalizirati, nije toliko poznat, tako da je vrlo mudro prvih minutu, dvije jednostavno pokušavao proučiti što bolje Martineza unutar ringa, kako bi kasnije pojačao tempo. Kako bi meč odmicao, tako bi Cro Cop ubacivao u sve veću brzinu. Radio je pametno, dobro, lagano, radi je dosta kickova, dosta je čekirao kickova, a njegov protivnik se pokazao kao tehnički prilično dobar i dostojan protivnik”.

Roque Martinez je do ovog meča bio unutar impresivnog niza od od osam pobjeda i to je svakako bilo upozorenje za Mirka…

Rutinirana pobjeda

“Ukupno gledano može biti itekako zadovoljan s nastupom, mislim da je to jedna rutinirana pobjeda s kojom je samo povećao svoj niz nepobjedivosti, koji je najveći u karijeri”, dodao je Marko Petrak.

Cro Cop je bio motiviran i zbog toga jer je ovo bila borba koja je, kako je sam rekao na “Media Day” uoči borbe, odlučila ili trebala odlučiti o tome hoće li se krajem godine umiroviti prema svom planu ili će još produžiti svoju karijeru…

‘Želja mi je da ponovno dogovori revanš s Royjom Nelsonom’

“S obzirom na to kako izgleda u posljednje vrijeme kakve rezultate postiže, koliko je i dalje potpuno posvećen trenizima i izgleda jako dobro, mislim da bi bilo šteta da ne odradi još koji meč jer se ništa nije promijenilo, evo, ponovno je ubilježio pobjedu. Iako je najavio da će na kraju godine otići u mirovinu, ali pretpostavljam da nije znao da će biti samo jedan meč, tako da mislim da će sigurno odraditi meč tradicionalno na Staru godinu, a moja želja je da ako uspije ponovno dogovoriti s Bellatorom revanš s Royjom Nelsonom, koji bi bio Mirku po mjeri i Cro Cop bi bio favorit u ovom dvoboju”, rekao nam je Marko Petrak i osvrnuo se na udarce laktovima u MMA, koji spadaju u jedne od najtežih i najbrutalnijih udaraca, ako nije i najteži, odnosno ako nije udarac koji radi najveću štetu, da se tako izrazimo…

Mirkovi udarci laktom su ubojiti

“Da, radi se’ o tome da je to kost na kost, nema nikakvog mesa između, to je špic kosti i stvarno je nezgodan udarac koji Mirko radi izvrsno. Posljednjih godina taj lakat se pokazao kao jedan od njegovih najjačih oružja. Razlog zašto je tek pred kraj karijere počeo toliko dobro bacati laktove je taj što se on natjecao dugi niz godina u Prideu, gdje laktovi nisu bili dozvoljeni. Onda se prebacio u UFC i kako je odmicala njegova UFC karijera, tako je on usvajao i laktove. Kad je u revanšu protiv Gabriela Gonzage u Krakowu doslovce demolirao čovjeka s nekoliko laktova, slavni MMA komentator i analitičar Joe Rogan je rekao da su to najbolji laktovi koje je ikad vidio u slobodnoj borbi. Složio bih se s njim i ovo protiv Martineza je bilo na tom tragu, stvarno sjajno. Izvuće veliku snagu s malog prostora, tehnika je perfektna, uvijek jako dobro plasira udarac i samo jedan jedini je bio dovoljan za pobjedu. Iako, mislim da je plasirao ranije jedan ili dva tijekom meča, ali laktovi su na kraju odradili svoje, to je poanta”, završio je Marko Petrak.