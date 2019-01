NA POMOLU JE JOŠ JEDAN SJAJAN BOKSAČKI MEČ: McGregor silno želi odraditi ovu borbu

Na pomolu je ponavljanje borbe o kojoj su svojevremeno svi pričali

Idući nastup Conora McGregor mogao bi se ponovno dogoditi u boksačkom ringu i to u meču kojem se mnogi nadaju još od prije nego je Irac ušao u ring s Floydom Mayweatherom, piše Fight Site.

Naravno, u pitanju je meč protiv Pauliea Malignaggia. Nije lako zaboraviti cijelu priču koja je nastala oko ova dva šampiona. Naime, Malignaggi je bio angažiran od strane McGregora kao sparing partner za meč protiv Mayweathera. Sve je izgledalo dobro dok se nije pojavila snimka, prema kojoj je McGregor navodno nokautirao Malignaggia. Na kraju je došlo do žestokog prepucavanja, Malignaggi je demantirao da se išta tako dogodilo te je na kraju napustio kamp. Prepucavanja su se nakon toga nastavila sve do meča McGregora i Mayweathera, ali i nakon njega.

38-godišnji Malignaggi umirovio se u travnju 2017. godine, znači nešto kratko prije meča McGregora i Mayweathera. No, niti u jednom trenutku nije dvojio oko toga bi li se vratio za meč protiv Irca. Kako trenutno radi kao analitičar na boksačkim mečeva, znao je u programu u živo dobiti pitanje o povratku te je svaki put odgovor bio isti, za meč protiv Conora bi se istog trenutka vratio u dvoranu.

Revanš koji se očekuje

Ukoliko interes postoji i kod McGregora, a ukoliko je u pitanju dobar novac, to je neupitno, moglo bi do ovog meča doći. Zapravo, pojavile su se informacije kako su krenuli prvi pregovori, odnosno diskusija o možebitnom meču. Izvori su se ogradili kako još nije ništa ozbiljno u pitanju, no da su se strane našle oko teme te da diskutiraju po pitanju meča. Ukoliko interes postoji, vrlo lako će s diskutiranja priječi u ozbiljne pregovore, a onda bi se taj meč uistinu mogao dogoditi.

Znamo kako bi većina fanova radije gledala McGregora u novoj MMA borbi, neovisno o protivniku. No, i on sam zna da ga ovdje vjerojatno čeka manja muka i manje bolan možebitni poraz, dok bi financijska strana možda bila i veća. Sve bi ovisilo o tome koliko bi se dobra promocija odradila. Uvodna priča na kojoj bi se meč mogao graditi svakako postoji te zbog toga nikako ne možemo otpisati realnu mogućnost da do meča na kraju dođe. Koliko god mi na kraju htjeli da se Conorova karijera nastavi u Octagonu.