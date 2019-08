MOŽE LI STIPE RAZBITI CORMIERA? Kraj kratke bromanse noćas će kulminirati žestokim nasiljem u oktagonu

Sutra ujutro imat ćemo priliku svjedočiti povijesnoj borbi između Stipe Miočića i Daniela Cormiera, dvojice teškaša čija je kratka ‘bromansa’ završila u međusobnoj netrpeljivosti

Odavno su pale sve maske i već je svima jasno da Daniel Cormier i Stipe Miočić nisu prijatelji. Doduše, kratka „bromansa“ između strastvenog obožavatelja kolača i piletine te najpoznatijeg vatrogasca iz Clevelanda tijekom snimanja dokumentarca o Miočiću „In The Clinch“ doimala se više usiljeno nego iskreno. Kasnije, za vrijeme snimanja realityja The Ultimate Fighter 27 „Undefeated“, gdje su se obojica našli u ulogama glavnih trenera suprotstavljenih timova, bilo je nekoliko pokušajeva potpirivanja plamena te kratke afere, no čini se da je upravo tada došlo do tihog raskida.

Da je tome tako potvrdio je nedavno i sam Cormier koji je u razgovoru s novinarem Arielom Helwanijem rekao kako misli da je Stipe promijenio mišljenje o njemu upravo nakon snimanja The Ultimate Fightera, prije njihove prve borbe koja je završila u prvoj rundi šokantnim nokautom Stipe.

„Mislim da živciram Stipu Miočića. Mislim da je uljudan tip, pa se rukuje sa mnom, govori prave stvari, ali mislim da u svojoj srži zapravo misli: ‘Ne mogu smisliti tog tipa’. Jednostavno smo previše različiti. Ja sam glasan, bučan, zezam se, pričam viceve, moji prijatelji su jako glasni, ponekad smo pomalo nepodnošljivi. To nije njegov stil.“

Cormier je ‘idiot’

Nije Stipe ništa manje glasan, duhovit ni zafrkantski tip, ali Cormier je definitivno u pravu kada kaže da ga Stipe ne može smisliti. U petom mjesecu je u intervjuu Helwaniju čak rekao da ga Cormier iritira i da je „idiot“ koji jednom kaže jedno a drugi put drugo, nakon što ga je novinar, inače poznat kao „huškač“, upitao što misli o Cormierovoj izjavi da je prije prvog okršaja znao za potencijalnu borbu s Brockom Lesnarom i da se ponaša kao da polaže pravo na revanš.

I u tome je bio u pravu. Stipe je u drugom mjesecu objavio video u kojemu tvrdi da mu Cormier duguje revanš i sve začinio snimkama svoje kćerkice igrajući na emotivnu kartu ne bi li dobio novu priliku. Ne treba ga u tome kriviti koliko god se to mogao činiti kao pomalo manipulatorski potez s njegove strane. Pa ni zbog toga što je prespavao priču o Lesnaru koja se počela kuhati od kada je Jon Jones brutalno prebio Cormiera. Dana White je čak na konferenciji za novinare povodom 25. godišnjice UFC-a eksplicitno rekao kako postoji mogućnost da će se pobjednik meča između Stipe i Cormiera boriti protiv Lesnara. Stipe je tada bio prisutan, iako možda duhom odsutan, a Cormier se kao veliki obožavatelj profesionalnog hrvalja od oduševljenja nasmijao i zapanjenih očiju uhvatio za srce.

Međutim, više je nego jasno da je tada Stipe platio najvišu moguću cijenu zbog svog nezainteresiranog tipa osobnosti, persone hladnokrvnog ubojice od malo riječi koji samo „obavlja stvari“. U odnosu na Comiera, kao glavni trener u The Ultimate Fighteru pokazao se, blago rečeno, kao loš. Već tada se moglo primijetiti da nešto nije potpuno u redu. Činilo se da je bio psihološki nespreman za borbu s čovjekom koji do tada nije izgubio borbu u teškoj kategoriji, da je odsutan i uglavnom fokusiran na ulogu budućeg tate.

Nije to bio isti čovjek koji je sjanom i inteligentnom taktikom ukrotio Francisa Ngnannoua, promoviranog kao zastrašujuće čudovište i „planina“ od čovjeka. Podcijenio je Cormiera, nema sumnje. Nije slušao kada je Cormier prije borbe upozorio da ima rupu u stilu jer pri izlasku iz klinča drži nisko ruke, nije slušao kada je govorio da je zbog toga što nije opterećen skidanjem kilograma počeo udarati jače nego ikada.

Cormier želi uništiti Miočića

Cormier ovaj put ne samo da želi ponovno pobijediti Miočića, već mu želi nešto puno zlokobnije – „uništiti ga“ i „slomiti“ kao što je to njemu napravio Jon Jones. Njegova izjava da želi poslati Stipu u takav mrak iz kojega se više neće moći vratiti zvuči poput istinski zastrašujućeg prokletstva. U tome se očigledno ispoljava dio Jonesova mračnog i zlonamjernog dijela duha koji je postao i dio Cormiera nakon povijesnog nadmetanja. Iako je slovio kao dobar tip, otac i uzor, čini se da u revanšu sa Stipom sve više preuzima ulogu drskog i presamouvjerenog negativca.

Dok Cormier na sav glas govori o tome kako Miočić ima još velikih rupa i nedostataka u stilu borbe, da nije „dovoljno dobar da ga dobije“ te da će ga sigurno pobijediti budući da je samo boksač i hrvač, sam Miočić, ništa manje samouvjeren da je bolji borac, ponavlja kako je Cormier imao sreće i da je osvojio lutriju kada ga je kratkom desnicom u bradu poslao u svijet snova: „pravo na dugme“, kako je to objasnio. Zbog toga je Cormier u pravu kada tvrdi da neće biti dobro za Stipu ako s takvim stavom uđe i u revanš, bez da je pokrpao sve što je trebalo.

Sve se to na kraju pretvorilo u jedno manju, ali solidnu sapunicu, ispresijecanu trenucima uljudnog rukovanja i međusobnog uvažavanje s jedne strane te netrpeljivosti i laganog vrijeđanja s druge strane. Ipak, za razliku od sterilnog i dosadnog uvoda u prvi meč, sada je priča pred borbu zadobila oblik i postala zanimljiva. Lakše je zauzeti strane, ali i općenito nepristrano uživati u vjerojatno najboljem UFC događaju ovog ljeta.

U kakvoj je formi?

Kada je Stipe u pitanju, još jednu sporednu činjenicu treba imati na umu. Na hrvačkom natjecanju “Fight 2 Win 110” u rodnom Clevelandu Miočić je krajem travnja ove godine jednoglasnom odlukom sudaca izgubio dobrotvorni “grappling” meč, nakon čega je rekao kako misli da je treba biti malo aktivniji te uvjeravao da se sljedeći put neće osjećati tako umoran. Od tada je prošlo dosta vremena, Stipe se ne bavi profesionalno s tim sportom, no Chael Sonnen je postavio dobro pitanje – u kakvoj je kondiciji Miočić?

Do sada je imao dosta vremena da se dovede u formu. Na vagi je bio lakši nego ikad, ali i nikad isklesanijeg tijela, što govori da je ozbiljno odradio pripreme, iako pomalo zabrinjava 2.5 kilograma zaostatka u odnosu na Cormiera. Osim toga, pomaže i činjenica da ni Cormier od studenoga do prije dva mjeseca nije trenirao budući da je prolazio rehabilitaciju nakon operacije leđa.

Borba do smrti

Cormier je izuzetno kompetitivan borac, posjeduje smeđi pojas u brazilskom džiju-džicuu, izvrstan je hrvač i podcijenjen ali vrlo opasan prljavi boksač. Uz to, u poluteškoj kategoriji se susretao s raznolikim vještinama koje teškaši jednostavno u pravilu ne koriste, a većina ih nije ni sposobna za njih. No, čini se da je Miočić ovaj put gladan pobjede, ljut, motiviran više nego ikada i spreman na borbu do smrti.

Nezahvalno je prognozirati ishod tako neizvjesnog meča, a i više je mogućih načina kako sve može završiti. Pa ipak mi iz nekog razloga dva scenarija u mislima ne daju mira. Miočić će butalno završiti Cormiera kao što je Cain Valesques masakrirao Juniora dos Santosa nakon što je pretrpio nokaut u prvoj borbi ili će Cormier izdominirat i ugušiti Stipu kao što je to napravio drugi put do tada zastrašujućem udaraču Anthonyju Johnsonu koji je, istina, jednom nogom tada već bio izvan oktagona.

Povijesna borba

Što će na kraju biti, saznat ćemo u nedjelju. Sigurno je jedino da je doista riječ o “povijesnom meču” koji će odrediti budućnost teške kategorije u UFC-u. Ako Cormier dobije, ući će u raspravu o najboljem teškašku svih vremena. Nije isključeno da će se odmah umiroviti, što bi bila možda i najpametnija odluka. No, imamo li na umu njegovu već spomenutu izrazitu kompetitivnu narav, vjerojatno će pokušati još jednom dobiti revanš s Jonom Jonesom u poluteškoj kategoriji i (malo vjerojatnom) pobjedom zacementirati se kao najveći ikada. Uz pravu količinu novaca taj revanš bi se mogao dogoditi i u teškoj, iako bi tada Cormier mogao više toga izgubiti nego dobiti.

Dok bi Cormier u slučaju poraza vjerojatno završio u mirovini, poraz za Stipu bi značio katastrofalan ishod. U slučaju da Stipe pobijedi i vrati pojas koji mu, kako smatra, “pripada”, ponovno bi se vratio u priču o najboljem teškašu i dobio bi priliku dosegnuti do toga trenutka nepojmljive visine. Uvjerljiva i dojmljiva pobjeda nad Cormierom mogla bi ga katapultirati na zvjezdano nebo UFC-a i otvoriti nekoliko zanimljivih mogućnosti. Borba s Ngannouom, koji je nedavno uspavao dva bivša prvaka, Valesquesa i Santosa, zatim revanš s Cormierom ako ipak ne ode u mirovinu i, što je možda najinteresantnija mogućnost od svih, borba s Jonesom za titulu naopakijeg tipa na svijetu.