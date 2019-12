Molina je nakon vaganja rekao da je u životnoj formi i da je najteži “na dobar način”, što se tiče mišićne mase

Filip Hrgović i njegov suparnik, 37-godišnji Amerikanac Eric Molina, u Rijadu su odradili službeno vaganje uoči sutrašnjeg okršaja.

Hrgović je stigao u dresu hrvatske nogometne reprezentacije i s puno samopouzdanja stao na vagu koja je pokazala 109,3 kilograma. To je jedan kilogram više u odnosu na Hrgovićev prošli meč. Eric Molina nešto je teži, vaga je pod njim pokazala 112,4 kilograma. Nakon vaganja boksači su još jednom stali oči u oči.

„Zadovoljan sam svojom kilažom, savršeno je pogođena. “Dva mjeseca se nisam vagao. Samo sam jako trenirao i zdravo se hranio. Mislio sam da ću biti koji kilogram teži, ali drago mi je da je ovako”, rekao je za RTL Hrgović kojemu je protivnik Molina na vaganju izgledao malo nervozno.

“Inače je dosta flegmatičan tip, a danas je došao nabrijan što znači da me respektira i da je pao pod dojam i uplašio se. Za mene je to dobro”, rekao je Hrgović i dodao da je sigurno da ga čeka težak meč i da se ne smije opustiti. Sigurno je da će se Molina boriti do kraja”, kaže Hrgović.

‘Uvijek padnem u depru’

Prije intervjua Hrgović je odradio završni trening s Yousefom Hasananom, a na pitanje kako se pripremao Hrgović je iskreno kazao:

“Uvijek kad odradim trening s Yousefom, malo ‘padnem u depru’. Mislim da sam nespreman jer je prebrz. Sada me dobro probudio. Sve je spremno za sutra”, rekao je Hrgović te dodao kako će sve vidjeti u prvoj rundi.

“Molina kaže da je teži nego ikad i spremniji nego ikad, ali sve ćemo vidjeti. Mislim da će moja najbolja izvedba sigurno biti dovoljno dobra da ga pobijedim. Trebam biti budan i ne smijem se opustiti i odraditi ono što znam i što sam radio zadnjih 12 tjedana i bit će dobro”, kazao je Hrgović kojega sutra čeka borba karijere.

“Jako sam opušten s obzirom na priredbu na kojoj se borim. Najveća pozornica svijeta me sutra čeka. Jako se dobro osjećam, opušten sam što znači da sam rođen samo za najveće stvari”, zaključio je Hrgović.

Ovo mu je prvi ozbiljan meč

Molina je nakon vaganja rekao da je u životnoj formi i da je najteži “na dobar način”, što se tiče mišićne mase.

Nisam došao ovdje pobijediti na bodove, došao sam ovdje nekoga nokautirati, čovječe. Težina mi je odlična, jako sam zadovoljan njome. Nikada nisam bio ovako opasan. Spreman sam za sutra. Došao sam po pobjedu. Ovo je prva ozbiljna borba u kojoj će Hrgović biti. Došao sam po pobjedu“, rekao je Eric Molina za RTL nakon vaganja.

Na glavnom RTL-ovom programu i RTLplayu od 18:40 će se prenositi meč Filipa Hrgovića i Erica Moline, a od 21:40 sati glavna borba večeri između Andyja Ruiza Jr. i Anthonyja Joshue, u kojem će ulog biti svjetski teškaški pojasevi prvaka prema WBA (Super), IBF i WBO verzijama koji su u vlasništvu Ruiza Jr. Cijeli događaj nudi još dvije vrlo zanimljive borbe! Prva je eliminacijska između bivšeg WBA prvaka, Rusa Aleksandera Povetkina (35-2) i Amerikanca Michaela Huntera (18-1) a druga Britanca Dilliana Whytea (26-1) i Poljaka Mariusza Wacha (35-5)