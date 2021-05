Na UFC sučeljavanjima često zna biti zanimljivo. Tako je bilo i ovog puta, gdje su se sudionici poluteškaške borbe s glavnog programa UFC on ESPN 23, koji će se održati u UFC Apexu u Enterpriseu, Nevadi u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu, sukobili su se tijekom sučeljavanja i postali glavna vijest u svijetu slobodne borbe. Dustin Jacoby je prvi izašao na pozornicu, a nakon njega stigao je i njegov protivnik Ion Cutelaba, poznatiji kao moldavski Hulk.

Things get heated as Ion Cutelaba grabs Dustin Jacoby’s neck #UFCVegas25 pic.twitter.com/nhyh1yuc5n

Po dolasku se srdačno proslavio s predsjednikom UFC-a Danom Whiteom, ali onda je krenuo prema svom suparniku i odmah ga bahato, desnom rukom, uhvatio za glavu. Došlo je do naguravanja, na koje je morala jednostavno reagirati redarska služba, a borci su na kraju razdvojeni, prenosi poznati borilački portal iz Amerike MMAFighting.

UFC Vegas 25 staredowns: Ion Cutelaba grabs Dustin Jacoby’s neck, fighters have to be separated https://t.co/GPazdmujBn pic.twitter.com/gERWGXHWcC

UFC Europa na svom službenom Twitter profilu donosi situaciju iz drugog ugla.

That @DanaWhite angle always delivers! 🔥

Ion Cuțelaba vs Dustin Jacoby at #UFCVegas25 tonight is going to be heated! pic.twitter.com/ZuCO6wlGf7

— UFC Europe (@UFCEurope) May 1, 2021