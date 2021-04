Foto: Screenshot: You Tube

‘Dolazi iz Los Angelesa i prije tri godine relevantni boksački svjetski mediji proglasili su ga neporaženom boksačkom senzacijom’

Na Facebook profilu UFC zvijezde Jorgea Masvidala osvanuo je video Jamesa The Beast Wilsona (35), noćne more među boksačkim teškašima (profi boksački skor 7-0-1, 6 nokauta) za kojeg stoji u opisu videa kako ljudi za njega govore da je u boksu mogao vjerojatno biti bolji od legendarnog udarača, najmlađeg prvaka ikad Mike Tysona.

Borio se u K1 i MMA prije boksa

James Wilson se prije boksačke karijere okušao u slobodnoj borbi, gdje je u svoje posljednje dvije još tamo 2014. izgubio obje, a skupio je skor 5-2. Borio se i u K1. Sad je u boksu ali od 21. ožujka 2019. njegova boksačka karijera nije aktivna, odnosno nije imao borbu, prema BoxRecu.

Njegova priča započela je prije više od 20 godina na ulicama Los Angelesa

Dolazi iz Los Angelesa i prije tri godine relevantni boksački svjetski mediji proglasili su ga neporaženom boksačkom senzacijom. BoxingNews24.com 2018. godine piše kako se u teškaškom boksu nekako sramežljivo još uvijek čeka tko će biti slijedeći Mikea Tysona i kako bi odgovor mogao ležati u njemu:

“Wilson, koji je potpisao ugovor za Golden Boy Promotions, ima neporaženi skor sa sedam nokauta, ali njegova priča započinje prije više od 20 godina na ulicama Los Angelesa”.

Wilson je opisao svoje odrastanje:

‘Odrastao sam u nezgodnom kvartu’

“Odrastao sam u nezgodnom kvartu u LA-u, stalno su iznad letjeli helikopteri policije, stalno su se čule policijske sirene ali ako sam to preživio, znate takvo što vas očvrsne… Imam taj mod preživljavanja, to sam dobio u tim lošim okolnostima”, kazao je Wilson u jednom od svojih ranijih intervjua za američke medije.

Boxing King Media u svom videu o Wilsonu govori o tome kako su njegovi potezi jako nalik onima Tysona i da još od umirovljenja Irona 2005. na svjetskoj teškaškoj boksačkoj sceni nije bilo boksača koji toliko nalikuje njemu. Njegovo kretanje, pogotovo eskivažavam prema naprijed i napad aperkatima jako podsjećaju na Tysona.

Nije mu bilo lako tijekom odrastanja

Wilson je isto kao i Tyson prolazio kroz teška vremena, nije mu bilo lako, bio je beskućnik u dobi od 13 do 15 godina, gdje je spavao u motelima, po klupama u parkovima i tuširao se u istim tim parkovima u fontanama ili gdje god stigne. Imao je problema sa zakonom i to mu je promijenilo život, ali nabolje”, stoji u tekstu spomenutog boksačkog medija…

Wilson je na to rekao:

“Zatvorili su me i smjestili tamo gdje pripadam. To me zapravo otrijeznilo i postavilo na pravi put. U školi sam se dobro snašao i počeo”.

Wilson se skroz sportski i ljudski uozbiljio, u potpunosti se posvetio treninzima, sportu, trudu i muci. Svojim trudom i nevjerojatnim fizičkim predispozicijama postao je srednjoškolski igrač godine u američkom nogometu u SAD-u, prema pisanju uglednog Los Angeles Timesa koji mu je i dao tu titulu, kao i trostruki najbolji atletičar grada Los Angelesa koji je i na kraju zaradio stipendiju za Sveučilište Concord u Zapadnoj Virginiji na kojem je diplomirao sociologiju.

K-1 i Glory

Nastavio je igrati američki nogomet. Nakon toga, zaradio je poziv za trening s Chicago Bearsima. Međutim, odlučio je slijediti još jednu sportsku strast, onu koja će ga malo kasnije definirati i odvesti u neki drugi sportski smjer…

“Počeo sam se baviti Kenpo-Karateom, Muay-Thai i Kickboxingom”, ističe Wilson.

Wilson ima profesionalni skor u kickboxingu 16-2-1 gdje se natjecao u vrhunskim organizacijama kao što su K-1 i Glory.

Nakon toga, Wilson se okušao u MMA-u i postigao impresivan rekord 5-2 i borio se za cijenjenu MMA organizaciju Bellator Fighting Championshipe. Ipak nezadovoljan, Wilson je počeo boksati 2017. I onda je zaprepastio boksački svijet svojom snagom i jačinom udarca. Njegov aperkat jako nalikuje na aperkat Mikea Tysona, kojeg je u počecima svoje karijere nekako i najviše koristio u kombinacijama kojima je rušio suparnike. No, izvan ringa, borilačkih oktogona, on je nevjerojatan otac svoja tri dječaka. Izvanredan je motivacijski govornik i pozitivan uzor za sve, pišu Amerikanci o njemu. Aktivan je u zajednici i pomaže mladima. Pogotovo onima koji su maltretirani. Održava čak i seminare o nasilju.

Boksački prospekt vrijedan divljenja

Portal Boxingaddict piše kako je on boksački prospekt vrijedan divljenja.

“James Wilson je boksač u teškoj kategoriji s prošlošću. Njegova impresivna tjelesna građa prikazuje borbe koje je u prošlosti prevladao kako bi se pretvorio u profesionalni boks nakon karijere u K1 u MMA-u. James ima nadimak ‘Zvijer’, lako vidjeti i zašto gledajući njegovu tjelesnu građu. Wilson će izgledati kao da je već do sada impresivan u boksačkoj karijeri i nadam se da će se dovesti u red za izazove za svjetski naslov 2020/21.”, stoji u tekstu od prije nekih dvije godine.