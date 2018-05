MOĆNO NOKAUTIRALI SVOJE PROTIVNIKE: Evo zašto hrvatski boks ne treba brinuti za budućnost

Atraktivni potezi mogu se vidjeti na Prvenstvu Hrvatske u boksu na ZG Velesajmu

Od četvrtka se u novootvorenom zagrebačkom boksačkom centru na Zagrebačkom velesajmu (Paviljon 18) održava Prvenstvo Hrvatske u boksu.

Na turniru koji traje do nedjelje prijavljeno je preko 120 natjecatelja, a na njemu BK Gladijator iz Zagreba je klub koji ima najviše natjecatelja, čak 10. Spomenimo da je upravo taj klub itekako doprinio razvoju boksa u Hrvatskoj, a na ovom turniru klub ima 4 volontera koja rade…

BK Gladijator jedan je od najuspješnijih klubova u Hrvatskoj, za sad ima osiguranih osam medalja, a u subotu se mladi boksači bore za finala.

Od onih zvučnijih imena, vrijedi spomenuti kako će u ring ući i Toni Filipi, jedan od najboljih i najtalentiranijih hrvatskih teškaša, koji je bio i na prvom mjestu teškaša u WSB ligi (Svjetskoj boksačkoj seriji).

Jučer je bio dan ispunjen atraktivnim borbama, a završetke prekidom vidjeli smo u dva meča. To je, naime, uspjelo boksačima BK Gladijator Mihael Jugović do 69kg i Đani Barbir do 81kg. Njihove nokaute možete vidjeti u videu dolje…

Organizator natjecanja, kao i svi klubovi koji participiraju na njemu, pozivaju sve zainteresirane da navrate do Zagrebačkog velesajma, vide to novonapravljeno zdanje zagrebačkog boksačkog centra koje izgleda fantastično, te uživaju u kvalitetnom boksu.