MOĆNI MESKIKANAC DOŠAO DO 54. POBJEDE I UJEDINIO WBA I WBC NASLOVE: Amerikancu nije pomoglo ni 16 cm visinske prednosti

Meksički boksač Saul ‘Canelo’ Alvarez ujedino je naslove svjetskog prvaka u super-srednjoj kategoriji po verzijama WBA i WBC uvjerljivom bodovonom pobjedom nad Britancem Callumom Smithom u borbi održanoj u američkom San Antoniju.

Smithu nije pomoglo 16 cm visinske prednosti u odnosu na 30-godišnjeg Meksikanca kojeg smatraju ponajboljim svjetskim boksačem u usporedbi s borcima u svim kategorijama. ‘Canelo’ Alvarez je na uvjerljiv način Britancu nanio prvi poraz u profesionalnoj karijeri, a pravo je čudo da je dočekao kraj borbe na nogama.

Naime, svjetski prvak u četiri različite težinske kategorije je Smitha izložio pravoj kanonadi udaraca. Konačna statistika borbe je pokazala da je Alvarez zadao 209 udaraca suparniku, dok je Smith uspio uzvratiti samo 97 puta.

Smith od prve runde nije uspio direktima zadržati Alvareza na distanci, jer je Meksikanac kombinacijom brzih kretnji i udaraca uspjevao probiti Britančevu obranu, koristeći svoj bogati arsenal. Bodovni suci su to nagradili dodijelivši mu uvjerljivu jednoglasnu pobjedu (119-109, 119-109, 117-111).

Saul 'Canelo' Alvarez: dominated to score an emphatic victory over Brit Callum Smith.

