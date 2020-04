Hunt je išao toliko daleko da je tužio cijelu organizaciju

Legendarni MMA borac Mark Hunt sasuo je pravu paljbu u smjeru šefa UFC-a Dane Whitea. Naime, nije tajna da UFC-ovi borci zarađuju puno manje od svojih boksačkih kolega, a Hunt se zalaže da takva prava imaju i majstori slobodne borbe.

Hunt je išao toliko daleko da je tužio cijelu organizaciju. Njegov cilj je da se uvede takozvani Ali Act, a to je zapravo zakon koji štiti prava UFC boraca, odnosno omogućuje borcima da uzmu više novca od borbi umjesto da većinu pokupe promotori.

“Stvari će se promijeniti kada se uvede ‘Ali Act’. Sve će se promijeniti. Borci će biti bolje plaćeni i samim time početi pravilno živjeti. Zašto se uopće trudimo doći do samoga vrha u svijetu borbe? Pa da nas konačno plate kako spada, a trenutno to nije slučaj. Borci su prevareni”, rekao je Hunt u razgovoru za Duello Channel.

‘Znate da nešto nije u redu’

Kad god se pojave podaci o zaradama od borbi, Stipe Miočić je iznenađujuće nisko. Za svoju borbu s Danielom Cormierom, jednu od najvažnijih u povijesti UFC-a, nije zaradio ni milijun dolara.

“Znam kako to rade. Zato i pokrećemo ove tužbe. Tužno je gledati kroz što sve borci prolaze i kako mladi borci misle da će zaraditi dobar novac. Ali kada imate prvake koji traže više love, onda znate da nešto nije u redu. Kada tip poput Stipe ili neki drugi prvaci traže više novca – pa on je prvak u toj promociji. Zašto traži više novca? Razmislite o tome. Svi ti šefovi i vlasnici kompanija poput Dane će vam reći – ‘Mi moramo učiniti to i to i sve će biti u redu’. Ali na kraju dana on je odvratna osoba i lopov”, kritizirao je šefa UFC-a legendarni Hunt.

“Većina boraca se boji pričati o tome. Pa vi ste borci, ali ne samo u Octagonu, već na svim poljima. Smiješno je gledati kako se neki od njih ulizuju likovima poput Dane Whitea. To je Smijurija. On je smijurija. On je idiot”, zaključio je Hunt.