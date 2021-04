Priznao je i kako je očekivao da će Miočić obraniti naslov prvaka protiv Ngannoua

Francis Ngannou pobjedom protiv Stipe Miočića postao je kralj UFC-ove teške kategorije. Kamerunski borac preuzeo je pojas od Miočića, no sad ga čeka velika borba za obranu tog pojasa.

Iz prikrajka vreba Jon Jones koji je prešao u tešku kategoriju i spreman je napasti naslov prvaka u teškoj kategoriji. Iako je uvriježeno mišljenje da je Jon Jones jedini koji trenutno može izazvati Ngannoua, MMA legenda Pedro Rizzo smatra da trenutno samo Daniel Cormier može pobijediti Kamerunca.

‘Cormier bi mogao biti nezgodan’

“Jones je znao imati problema s borcima sličnog raspona ruku. To se moglo vidjeti i protiv Gustafssona i protiv Reyesa. Čak i uz nešto dobivene kilaže, on nije prirodni teškaš koji može nokautirati jednim udarcem. Ali zato zaista vjerujem da bi Daniel Cormier, ako se vrati u formu, bio najgori protivnik za Ngannoua. Dobri primjeri za to su njegovi mečevi s Derrickom Lewisom i ona dva s Anthonyjem Johnsonom. Dvije zvijeri s impresivnom nokauterskom moći, a niti jedan nije mogao protiv DC-ja predugo ostati na nogama. Cormier ne prihvaća borbu na nogama, zato vjerujem da bi bio nezgodan protivnik za Ngannoua”, prenosi Rizzove riječi portal Sherdog.

“Moram priznati da sam očekivao Miočićevu obranu titule. Mislio sam da će više riskirati s ciljem da Ngannoua preseli u parter, ali to nije činio. Naravno, treba i Francisu odati priznanje, ali i dalje vidim Miočića kao kompletnijeg borca koji bi, da je koristio manje predvidljivu taktiku, zadržao pojas”, rekao je Rizzo.