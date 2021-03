Ruski MMA borac Alan Khadziev izboden je nožem u svađi u restoranu u Mozdoku u sjevernoj Osetiji, prije nego što je brat borca navodno ubio osumnjičenog napadača kao odgovor, javlja ruski RT.Sport.

Russian #MMA champ Alan Khadziev stabbed to death in restaurant brawl in North Ossetia before brother ‘kills his suspected attacker’. https://t.co/Tkwuo4e5dT

