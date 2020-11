‘MISLIM DA SAM SLOMIO ŠAKE NA NJEMU’: Zastrašujući Babić uspavao Britanca i doznao hoće li sada u ring s Hrgovićem

Odmah nakon meča Babić je stao pred kamere Sky Sportsa i komentirao je meč

Hrvatski boksač Alen Babić nastavio je svoj uspješni boksački put i upisao je veliku pobjedu protiv Britanca Toma Littlea. Babić je slavio nokautom u trećoj rundi nakon što je dominirao prve dvije runde i pošteno isprebijao Britanca. Babiću je ovo šesta pobjeda u karijeri i sve je dobio nokautom.

Odmah nakon meča Babić je stao pred kamere Sky Sportsa i komentirao je meč.

“Primio je jako puno udaraca i mislim da sam slomio članke na šakama na njegovoj glavi. No, ja mogu još deset puta bolje od ovoga. On je rekao da želi u rat, ali to se nije dogodilo. Svi to kažu, a nitko ne ispuni. Ja želim izazov”, rekao je Babić u prisutnosti organizatora i promotora Eddiea Hearna pod čijim je patronatom i naš najbolji boksač Filip Hrgović.

“Želio sam ga srušiti već u prvoj rundi i dobro sam ga uzdrmao. Bio je teži od mene puno je vježbao, ali to nema veze s boksom. Ja boksam, ja nisam u teretani, ne mršavim, ne pazim na takve stvari, ja samo boksam”, zaključio je Babić.

Meč s Hrgovićem?

Zatim je riječ uzeo Eddie Hearn. “On je razarač, stara škola teškaškog boksa. Nikada nećemo saznati što on zaista može ako mu ne damo priliku na većoj razini, a on polako dolazi tamo. Ljudi se već raspituju za Babića, a on im ovako odgovara”, rekao je Hearn i onda otkrio kada će Babić ponovo u ring i hoće li biti meča s Hrgovićem.

“Boksat će opet na eventu Whyte i Povetkina. Borba s Hrgovićem? Hrgović je za sada na malo višoj razini, a Babić tamo još treba doći, no na vrlo je dobrom putu”, rekao je Hearn.