Autor: Silvijo Maksan 11:30 21.05.2018

‘Za razliku od Cro Copa, Roy Nelson je dosta pao i više nije na nivou na kojem je bio prije sedam godina, kad je nokautirao Filipovića’

Mirko Filipović u petak debitira u bellatorovom kavezu. Protivnik legendarnom hrvatskom borcu bit će stari znanac, Amerikanac Roy Big Country Nelson. Spomenuti dvojac borio se 2011. godine u UFC-u i u toj borbi Nelson je pobijedio…

Cro Cop napredovao, Nelson nazadovao

Mirko je kasnije kazao kako je u meču bio ozlijeđen, ali kako u tome ne traži opravdanje za poraz. Došlo je vrijeme osvete, Cro Cop se želi revanširati Amerikancu isto kao što se osvetio Gabrielu Gonzagi za najteži poraz u karijeri. Hrvat u bellatorov kavez donosi osobni pobjednički rekord i niz od osam uzastopnih pobjeda…

“Očekujem Mirkovu pobjedu već u prvoj rundi. Ipak je Mirko, nakon jednog pada kojeg je imao u UFC-u, zaliječio dugotrajne ozljede i vratio se nazad u trenažni proces, te došao do pozitivnog niza pobjeda i treninga i samim time i napretka u svijetu slobodne borbe”, kazao nam je Igor Pokrajac, hrvatski borac s najviše nastupa u UFC-u, te je secirao Nelsona, tako nam davši odgovor i na pitanje na temelju čega je tako siguran da će Cro Cop slaviti protiv Nelsona…

“Za razliku od Filipovića, Roy Nelson je dosta pao i više nije na nivou na kojem je bio prije sedam godina, kad je nokautirao Filipovića. Morate znati da je Nelson tad bio na vrhuncu forme i svoje karijere. On tad nije slavio samo protiv Mirka, pobjeđivao je i druga velika imena slobodne borbe. Nakon toga je kod njega uslijedio niz poraza. Bez obzira što je stariji i što ima dužu karijeru, Mirko je favorit i bit će to čista njegova pobjeda. Prva runda – nokaut”.

‘Nezdravi život kakav Nelson vodi utjecao je na njegov izgled’

Pokrajac nam je kazao kako će na Nelsona dosta u borbi protiv Mirka utjecati i to što se po prvi puta bori u Europi, zbog tzv. “Jet – laga”. Za one koji možda ne znaju, “Jet lag” je desinkronizacija u organizmu čovjeka nastala kao posljedica letenja zrakoplovom kroz vremenske zone. To je prolazan klinički sindrom koji se javlja kao odgovor na remećenje fizioloških bioloških ritmova i uobičajeno rezultira nespecifičnim simptomima poput umora, nesanice i drugih poremećaja zbog promjene vremenskih zona. Mirko je tijekom svoje karijere imao puno više prilagodbi prije borbe…

“Sav taj nezdravi život kakav Nelson vodi, zbog kojeg on tako izgleda kako izgleda, znači s tim pivskim trbuhom, utjecao je i na njegov izgled. Cro Cop za razliku od njega dobro stari, iskusniji je, bolji i ima veću motivaciju za treningom. Sve je na Mirkovoj strani i vjerujem u njega”, zaključio je Igor Pokrajac.