MIRKO SENZACIONALNOM OBJAVOM ZAPALIO NACIJU: ‘Nemoj se igrati sa zdravljem niti na današnji dan’

‘Igrati se sa zdravljem nemoj niti na današnji dan’

Na Facebook profilu legendarnog hrvatskog borca Mirka Cro Cop Filipovića u ponedjeljak nešto prije 13 sati poslijepodne objavljen je post Rizinovog plakata s najavom njegove borbe s Markom Huntom s datumom 16.8. 2019. godine.

Naravno, njegova objava izazvala je reakciju borilačkih fanova i zapalila društvene mreže. No, da je to Mirko napravio na bilo koji datum, a ne na današnji 1. travnja, na dan koji je poznat kao onaj u kojem se zbijaju prvoaprilske šale, još bi fora i prošla. No, ne i ovog puta…

Mnoštvo komentara

Naravno, ispod objave mnoštvo je komentara, a jedan je Mirkov pratitelj poslao pametnu poruku našem proslavljenom borcu, sportskoj instituciji u Hrvata, a i šire…

“Igrati se sa zdravljem nemoj niti na današnji dan. Svako ti dobro želim”.

Umirovljeni hrvatski MMA borac Mirko Filipović oporavlja se od moždanog udara kojeg je doživio prije malo više od mjesec dana. Početkom ovog mjeseca Cro Cop je istupio u javnost i priznao da je tjedan dana prije objave informacije pretrpio moždani udar.

‘Ne smijem primiti ni blaži udarac, borbe nema više nikad’

“Ne smijem primiti ni blaži udarac, tri mjeseca ni lakši trening, samo šetnje. Bilo koji oblik sklekova, vožnje biciklom, povisuje tlak i može izazvati novo krvarenje. A novi moždani moga bi biti smrtonosan. U boljem slučaju. U gorem mogao bih biti oduzet u rukama i nogama, da nisam svjestan okoline.”

“Bit ću discipliniran s terapijom, borbe nema više nikad, petorica liječnika došla su mi to reći. Mogu se kockati s koljenom i nečim drugim, ali s mozgom ne”, kazao je tada u razgovoru za Novu TV.