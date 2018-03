MIRKO U NEUGODNOJ SITUACIJI! Legenda morala objašnjavati djeci zašto ih je razočarala: ‘Zašto nisam došao? Evo zašto…’

Zbog aljkavosti organizatora Mirko je morao objašnjavati djeci zašto nije došao na karate turnir

Legendarni hrvatski borac Mirko Cro Cop Filipović našao se u neugodnoj situaciji. Naime, zbog aljkavosti organizatora Mirko je morao objašnjavati zašto su djeca u Virovitici, na karate turniru mlađih selekcija, ostala razočarana njegovim nedolaskom.

Da, djeca se nikako ne smiju razočarati, pogotovo ne u svog idola. No, što ako taj idol uopće nije kriv? Cro Cop je sve objasnio. Njegov post prenosimo u cjelosti:

“Prije mjesec i pol dana prijatelj iz Virovitice me nazove i pita da li bi došao kao gost na karate turnir u Viroviticu. Odgovorim da ne znam i da je to jos daleko da bi mu rekao da ili ne i da ne znam kakav ću biti sa svojim obavezama. Da me svakako nazove jos tjedan dana prije toga i da provjeri i, naravno, da me nitko nije nazvao, ni provjerio, ni podsjetio, niti poslao neku pozivnicu ili barem SMS da znam kada je to i da me se podsjeti?! I onda u petak vidim na FB najave mog dolaska u Viroviticu. A onda niti u subotu ujutro ,jučer,da neko nazove i pita dali dolazis, turnir je tu i tu, od toliko i toliko, ma ništa. I ja danas od jutra dobijam poruke da su djeca razočarana,da su me čekala, zašto nisam došao… Evo sad znate zašto”, stoji u Mirkovom postu.