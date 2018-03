Mirko otkrio što ga je najviše mučilo u Areni!

Na najljepši način Mirko Filipović čestitao je 45. rođendan svom menadžeru Orsatu Zovku, ujedno i glavom organizatoru priredbe koja je sinoć u Areni okupila 12.000 ljudi zadovoljnih s onim što su vidjeli. Osim svojih brojnih navijača, uvjerljivom pobjedom nad Rayem Sefom, Cro Cop je obradovao i svog devetogodišnjeg sina Ivana.

“Klinci su ponekad međusobno okrutni, a ja ne želim da moje dijete zbog mene pati. Nije mi on htio te suze pokazati, no znam da je plakao kada sam izgubio posljednju borbu jer su ga djeca zafrkavala u školi. I zbog toga, kao i zbog domaće publike, sam se vrhunski spremio, i zbog svega toga sam bio možda i ponešto oprezniji nego što sam trebao. Ovu borbu nikako nisam smio izgubiti. Niti za živu glavu. Zbog toga sam imao i veliku tremu. Bilo bi mi lakše da sam se borio u Japanu ili SAD-u”, rekao je Filipović.

Dakako, ondje ne bi imao takvo navijanje.

“Hvala publici, pomogla mi je njihova energija.”

Nakon odlične provedbe pametne taktike, Mirko nije uspio srušiti Reya Sefa, ali ga je uspio nadboksati. Krenuo je na Novozelanđanina čelične brade od prve sekunde, kakvu odlučnost kod njega dugo nismo vidjeli. Imao je Hrvat u trećoj rundi i priliku za nokaut no, kaže, nije htio riskirati.

“Sefo je takav borac koji te uspava jednim udarcem i kada ti se čini da si potpuno dominantan. Primio sam i nekoliko opasnih aperkata i to me podsjetilo na opasnost. Obojica smo rekli da borba neće trajati tri runde, no trajala je, ali je bila dobra za publiku.”

Sefo je borbu završio raskrvavljena lica. Unatoč tome, izazivao je Mirka da ga pokuša nokautirati. Spuštao je ruke, nudio bradu.

“Ja sam uvijek vjerovao u svoju bradu, a i ovo bi trebalo biti zabavno, zar ne. Dakako, da sam trener svom bih borcu takvo ponašanje u ringu zabranio.”

Bez obzira na Sefov višak kilograma i kondicijske probleme, Mirko je opravdao očekivanja i može uzdignute glave među ljude. A neki među njima na njemu su zaradili jer je u nekim kladionicama bio dosta visok koeficjent na njega (1.90).

“Čak sam čuo komentare da smo se dogovorili. Pa da imam brata ja bih ga nokautirao”, kazao je Mirko.

“Mirko mi je puno platio za ovu pobjedu. Šalim se. Mi smo borci, ratnici, nema toga kod nas kao među kečerima. Tijekom borbe smo htjeli ozlijediti jedan drugoga, a sada smo opet odlični prijatelji”, dodao je Sefo poplavljela lica.

“Možda je ovo bila moja posljednja borba, a možda ću ih odraditi još deset. Odmorit ću se pa ćemo vidjeti”, zaključio je Mirko.