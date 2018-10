MIRKO OTKRIO KAKVA DRAMA SE ODVIJALA UOČI BORBE: ‘Bojali su se da će sve biti otkazano’; svjetski mediji oduševljeni njegovim laktom

‘Malo sam se i ja bojao kako će to biti, ali sve je prošlo dobro’

Mirko Filipović je medicinski fenomen. Cro Copu su samo prije četiri mjeseca pukli prednji križni ligamenti lijevog koljena, samo nekoliko dana uoči svog debija u Bellatoru, drugoj pojačini svjetskoj organizaciji slobodne borbe. Zbog toga mu je bila potrebna hitna operacija.

Nju je obavio u u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina u Zaboku, točnije na Bračku. Nakon čudesnog oporavka hrvatska borilačka legenda je u nedjelju u Saitama Areni, na Rizin 13 eventu, izborio devetu pobjedu u nizu u posljednjih pet godina protiv Roque Martineza.

Ubojiti lakat

Do pobjede je došao prilikom jednog udarca laktom u čelu, nakon čega se Martinezovo elo otvorilo, lrv je počela curiti niz lice, a liječnik nije dao dopuštenje Martinezu da nastavi borbu. Mirko se jučer vratio u Zagreb i podijelio dojmove u razgovoru za Dnevnik Nove TV…

“Bilo je sve OK, koljeno je izdržalo. Malo sam se i ja bojao kako će to biti, ali sve je prošlo dobro. Borba? Vidjeli ste i sami. Očekivao sam pobjedu, pobjeda je tu, znači da sam ispunio svoja očekivanja…”

Tajfun stvarao probleme u organizaciji

Probleme u organizaciju stvarao je tajfun koji je harao Japanom…

“Tajfun nas je napao, cijela priredba je bila ubrzana. Moja borba je bila na početku jer su bojali da će sve biti otkazano, pa da bar bude moja borba. Bio je pravi cirkus”, rekao je Cro Cop i dodao:

“Nije me to omelo, nismo razmišljali, od adrenalina nismo ni mislili na tajfun. Ne može on nama ništa u Saitama Areni, ali su ubrzali cijeli proces zbog gledatelja koji se ne bi mogli vratiti kući, tajfun zaustavi željeznicu i prevrće aute.”

Pisanja svjetskih medija

Svjetski borilački mediji poput uglednog MMAJunkiea javljaju o novom trijumfu i produženju niza nepobjedivosti legendarnog Mirka Filipovića na devet borbi, a u tekstu se spominje i njegova situacija s ozljedom.

“Nakon što je većinu godine proveo izvan stroja radi operacije koljena, Cro Cop se vratio u akciju i izgledao je kao da je u solidnoj formi protiv Martineza, koji je bio frustriran odlukom da se okonča borba, ali to nije važno Cro Copu koji je još prije rekao da će odraditi još jednu borbu u svojoj karijeri. To bi se moglo dogoditi na Rizin FF-ovom godišnjem događaju Novogodišnjeg blagdana u prosincu.”, stoji u tekstu na MMAJunkieju te se opisuje na Mirkovu izvedbu:

“Bacio je velik broj udaraca nogom, što mu je zaštitni znak, ali na koncu je zapravo presudio jedan vrlo precizni lakat koji je označio kraj meča. Kada su bili u klinču u kutu ringa, Cro Cop je bacio sjekući lijevi lakat koji je otvorio rupu na Martinezovom čelu. Čitava poplava krvi je krenula istog trenutka, a nakon što je sudac prekinuo akciju, liječnik pored ringa je rekao da ne može nastaviti.”