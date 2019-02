MIRKO OTKRIO DETALJE OKRŠAJA: ‘Nelson je prijetio oružjem, a tijekom borbe je učinio najbizarniju stvar ikad’

Nelson je nakon poraza napravio ogroman cirkus na svim razinama

Mirko Filipović pobijedio je Roya Nelsona i tako došao do svoje desete pobjede u nizu. Druga glavna borba Bellatora 216 otišla je sve do odluke sudaca koji su pobjedu dodijelili Mirku. Suci su jednostavno odlučili, 30-27, 29-28, 29-28 za Cro Copa, a onda je krenuo šou.

Javljam se odmah poslije borbe. Pobijedio sam Mirka, ali suci to nisu vidjeli. Pa jedan od njih je dao 30-27 što se nikako nije dogodilo, mogli ste to vidjeti ako ste gledali borbu. Možda sam samo u zabludi od udaraca u glavu, ali hvala na podršci – obratio se Roy Nelson svojim fanovima na Instagramu nakon poraza.

”Čestitke Mirku na sinoćnoj pobjedi i na tome što je priredio šou. I… Pogodite što… Već sam razgovarao s Mirkom i napravit ćemo treću borbu. Ostaje nam još razgovarati sa Scottom Cokerom oko datuma. Hvala svim fanovima koji me vole, ali i onima koji me mrze. Iako ste neki hejteri, i dalje me gledate. Evo sad imate priliku treći put navijati za Mirka i vidjeti hoće li ovaj put pobijediti ili izgubiti”, otkrio je Nelson preko Instagrama.

Podsjetimo, Mirko i Roy su se prvi put obračunali na priredbi UFC 137 iz 2011. Te je godine pobjeda pripala Nelsonu koji je slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi. Na revanš se čekalo više od sedam godina. A Mirko, kao što znamo, revanše nikad ne gubi.

Oglasio se i Mirko

Nakon svega oglasio se i Mirko koji je otkrio što misli o Nelsonovom ponašanju.

“Hvala na porukama koje ste mi slali uoči i nakon meča, od srca hvala. Borbu ste vidjeli i neću ju previse komentirati. Nelson je tvrd i težak borac za svakoga. Nakon borbe je radio nepotreban cirkus, ali što je tu je. Žalio se na sve sve i svašta, komisiji je čak prijavio da su mi noge bile skliske pa su me došli za mnom u svlačionicu predstavnici Atletske komisije i pregledali me?! Iako sam od ulaska u arenu do kraja borbe uz sebe neprekidno imao prestavnika Atletske komisije koji je doslovno išao u WC za mnom i bio sam detaljno pregledan uoči izlaska u borilište. Ali su se i oni smijali, a jedan od njih kaže: “ma Nelson je takav, stalno cirkusi s njim”.”, napisao je Mirko i dodao:

“Na jednoj priredbi nas hvali da smo najbolji na svijetu a na drugoj da smo najgore smeće. Nakon toga je Nelson prijetio okolo i to čak da će donijeti oružje, ne znam kome je to bilo upućeno, ali je stigla policija i pretražila mu sobu. Nema zajebancije s policijom ovdje. Nakon svega mi je ipak poslao poruku i čestitao na pobjedi i zatrazio novu borbu. Odgovorio sam mu “zašto ne?”, ali to nije do mene, a nisam siguran u njegov status u Bellatoru nakon svega ovoga. I još nešto, u meču se dogodila najbizarnija stvar u mojoj karijeri. U jednom klinču dok sam ga držao na ogradi – lik me ugrize za prst. Zagriz je bio preko gume za zube što je naravno ublažilo jačinu ugriza, ali da i to nekome može pasti na pamet nisam znao do sinoć. Pozdrav!”