MIRKO OBJAVOM NA FACEBOOKU DIRNUO U SRCA TISUĆA LJUDI: Ovako se opraštaju najveći šampioni

Odlučio je da je vrijeme za mirovinu, a na tu odluku ga je natjerao moždani udar koji je nedavno doživio

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović danas je objavio kraj karijere, a kao razlog je naveo moždani udar koji je nedavno pretrpio. Naknadno se oglasio i putem svog facebooku profila kako bi još jednom pojasnio cijelu situaciju, a mi njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti.

“Dragi prijatelji, vjerujem da već manje više svi znate da je moja zadnja borba bila i posljednja u mojoj karijeri! To sam više puta govorio i opet se vraćao u borbe jer je to bilo jače od mene, ali ovo sada je konačno zbogom! U ponedjeljak sam na jutarnjem treningu tijekom jedne vježbe doživio puknuće vene u vratu i imao izljev krvi u mozak odnosno mozdani udar! Odmah sam hospitaliziran, a imao sam i jako puno sreće u svemu tome jer sam mogao u boljoj varijanti ostati mrtav na licu mjesta a u goroj paraliziran i izdeformiran. Moždani udar je posljedica ozljede na treningu i nema veze s borbama kako će neki sigurno zaključiti.

Danas sam izasao iz KB Dubrava i želim se zahvaliti osoblju neurolgije, a posebno dr. Bašiću na tretmanu i terapijama. Srećom nemam nikakvih vidljivih posljedica iako moždani udari jako često paraliziraju i deformiraju i tijelo i lice. Ja sam to srećom izbjegao i nadam se da će tako i ostati. Sada me čeka faza oporavka koja bi trebala trajati oko 3 mjeseca, a do tada samo mirovanje i lijekovi ali proći će i to. Zahvaljujem se svima koji su me pratili i podržavali tijekom moje 22-godišnje karijere. Imao sam zaista jako dugu i bogatu karijeru i napuštam borilački sport, MMA i K-1 sretan i ispunjen. Hvala svima koji ste bili uz mene i u pobjedama i u porazima jer sve je to život, i usponi i padovi!”

Filipović je prije manje od dva tjedna u SAD-u na Bellatoru 216 svladao Amerikanca Roya Nelsona. Bila je to deseta uzastopna pobjeda hrvatskog veterana nakon koje su se najavljivale nove borbe no od njih neće biti ništa. Tijekom karijere Filipović je ostvario 38 pobjeda, 11 poraza i dva remija.