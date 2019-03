View this post on Instagram

ova slika je nastala prije tri tjedna,treci dan kako sam hospitaliziran.moji dragi Sasa Milinkovic i Ante Delija su me zeljeli posjetiti ali su cekali da mi se stanje stabilizira.u srijedu ujutro zovu i pitaju mogu li doći.rekoh naravno da mozete,KB Dubrava pa dodjite navece.i zovu opet popodne da vide jel dogovor vrijedi i jel sam ok!rekoh dobro sam i dodjite,6 kat soba 6 KB Dubrava.ok!!Dolazimo poslije treninga popodnevnog!i prodje 19h,prodje 20h njih nema.kad u 20.30 stize ova slika uz komentar ‘jesi spreman za masakr?’jer inače uvijek poslije treninga bacimo koju partiju(nikad nisu partiju dobili,naravno😎)a sad su htjeli iskoristiti priliku i iživljavati se na čovjeku koji je mozdani udar pretrpio.al ok!i nema njih jedno 20 min ja vec zabrinut kad me zovu.’ej na kojem si katu?rekoh 6 kat soba šest.kasnije sam saznao da su se tada tuzno pogledali i zakljucili da je meni puno gore nego sto su se nadali,jer bolnica nema 6 katova već 5.a neurologija na 3.i nista,odu na 3 kat i ulete u sobu 6 gdje su ih docekali prestravljeni pogledi starica kad su im uletila dva ćelava krampusa od dva metra sa šahom ispod ruke!i tada su me opet nazvali i zamolili da im dam sestru na tel da im ona objasni gdje sam tocno jer ja se ‘očito gubim’! tada mi se usprkos mozdanom i glavobolji upali lampica!!pa ovi krampusi su garant bolnicu profulali.i naravno,gospoda me trazila u općoj bolnici Zabok!nisu jako profulali,samo 50 kilometara.kako i zasto su zavrsili tamo samo Bog dragi zna!a ja kad sam skuzio malo je falilo da me jos jedan mozdani ne opali.iako sam i ja dijelom kriv jer sam samo dva puta ponovio u kojoj sam bolnici a njima izgleda treba barem tri puta naglasiti.tuzno je kad tako mladji ljudi u tim godinama već imaju mečeva viška.p.s.saznao sam da su me trazili u specijalnoj bolnici Sv.Katarina,gdje su me nakon operacije koljena posjecivali,ali kako me tamo nije bilo jer je to ortopedska poliklinika oni su uletili u opcu bolnicu Zabok koja je spojena sa poliklinikom Sv.Katarina.ali ja ih svejedno volim❤️