Legendarni hvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović u ponedjeljak je gostovao u popularnom šou “The MMA Hour” gdje je s poznatim MMA novinarom Arielom Helwanijem razgovarao o nadolazećem meču protiv Roya Nelsona na Bellatoru 200 u Londonu.

Mirko se u intervjuu osvrnuo na optužbe Nelsona da upotrebljava nedozvoljena sredstva.



“Prije nekoliko tjedana smo stupili u kontakt iako već poznajem Scotta Cokera godinama. Ponudili su mi meč na Bellatoru 200 protiv Nelsona u Londonu i prihvatio sam ga. Za mene je to bila jedinstvena prilika. Svidjela mi se ideja. On ima čvrstu bradu, jednu od najčvršćih u ovom sportu. Vidjeli smo što može protiv Mitrionea, iako je izgubio tu borbu. Uvijek je tvrd, uvijek je opasan. Baca taj desni swing, ide naprijed, težak je, tvrd je… Ako se sjećam dobro, ovaj put je prvi put bio na 120 kila i to prvi u karijeri ”, kazao je Cro Cop i osvrnuo se na ugovor s Rizinom:

Za sada je ovo dogovor na samo jednu borbu

“I dalje sam u Rizinu. Potpisao sam ugovor samo na jednu borbu s Bellatorom. Natrag ću se vratiti u Rizin 27. srpnja. Razgovarao sam sa Sakahibarom i on nije imao ništa protiv da se borim u Bellatoru. Ovo je samo jedna borba, nisam dobio poziv za sudjelovanje u turniru jer sam tada bio pod ugovorom s Rizinom, sada je ovo dogovor samo za jednu borbu. Borba je borba, turnir je turnir.”

Mirko je kazao kako nije baš sanjao revanš protiv Nelsona jer više nije djete, ali kako je Roy Nelson definitivno bio na vrhu liste kada sam se 2015. vraćao u UFC…

“Imao sam tada slomljen biceps. Trpio sam velike bolove. No svejedno, odlučio sam se te 2011. boriti protiv njega. Ne želim sad to koristiti ako neku ispriku, ali tako je bilo. Sad sam potpuno zdrav i mišljenja sam kako će to biti druga priča”.

Helwani je zatim počeo temu koja je okupirala MMA medije proteklih nekoliko dana. Nelson je, naime, Filipovića optužio da upotrebljava nedozvoljena sredstva referirajući se na Mirkovu suspenziju zbog koje je morao otići iz UFC-a. Tako je Nelson bocnuo hrvatskog borca. Mirko je sve to prokomentirao riječima:

‘Bio sam suspendiran dvije godine za ništa’

“Zašto ne? Zašto se ne bih borio? Bio sam suspendiran dvije godine za ništa. Dobio sam dvije godine za negativan test. Mnogi borci koriste anbolike, koriste steriode i dobiju suspenziju od šest mjeseci ili godine dana. A meni su dali dvije godine za ništa. Znate li zašto? Ja sam bio prvi, ja sam bio prvo veliko ime. UFC je bio tek potpisao s USADA-om i čekali su prvo veliko ime. Ali uhvatili su krivog čovjeka. Ovo je priča koju sam ispričao već toliko puta, da mi je zlo. Uhvatili su krivog čovjeka”, tvrdi Cro Cop i dodaje:

“Slušajte, Bellator ne koristi USADA-u. Zašto se sada bune? A ne prije dvije i pol godine kada sam se već tada borio u Japanu. Ali zašto više pričati o ovome? Ovu borbu će nadgledati Moheganska komisija i nemam ništa protiv bilo kakvog testiranja. Gospodin Mike Mazzulli već je na putu za Zagreb. On će osobno doći u Zagreb da bi me testirao.”

‘Nema problema. Samo dođi’

Nelson tvrdi da su posebni suplamenti dio Filipovićeve suplementacije…

“Mrzim takav ‘trash talk’, ali na kraju dana nije niti bitno što on misli i što kaže. Trebao bi se brinuti više o borbi. Sve ostalo bi trebao ostaviti Komisiji. Moj savjet za njega je da se koncentrira na ono što će se dogoditi u kavezu. Ali ako je njemu do ‘trash talka’, uvijek sam ovdje. Zašto ne? Vidim da je takav način razgovora sve popularniji u MMA-ju, tako privlače pažnju javnosti. Iako mi se to ne sviđa, iako to nije moj stil, nema problema. Samo dođi”, istaknuo je Mirko i nastavio:

“Nisam bio ljut, ali morao sam odgovoriti zbog ljudi kojio prate moju karijeru, nisam mogao samo prešutiti. Optužuje me da koristim doping, a bio sam testiran više od dvadeset puta i sada se odjednom on brine. Nikada nisam bio pozitivan, nikada u životu nisam koristio doping. To što se dogodilo s USADA-om, dogodilo se. To sam već objasnio više puta. Nije se trebalo dogoditi, ishod nije trebao biti takav, ali ja sam bio savršena žrtva. Zlo mi je od toga.”

Ovaj dio razgovora pogledajte u videu dolje od 03:05:00 do 03:17:00.