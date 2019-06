LEGENDARNI MIRKO FOTOGRAFIJOM SRUŠIO INTERNET: Javili se ljudi iz svih krajeva svijeta; ‘Koliko je tu krvi i znoja’

‘Apsolutna si zvijer Mirko’

Iako je već zakoračio u 45., legendarni hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović, je i nakon prisline mirovine nastavio s treninzima, iako mu to nije savjetovao liječnik. No, on bez treninga ne može, kako je više puta kazao. U četvrtak je na svoj Facebook profil Mirko stavio fotografiju sebe nakon jednog od treninga. I dalje je njegova figura impresivna. Izgleda uistinu sjajno…

‘Još uvijek izgledaš kao šampion’

“Još uvijek izgledaš kao šampion”, “sretno Mirko”, “apsolutna si zvijer Mirko. Drago mi je što je sve OK nakon moždanog udara. Želim ti puno sreće i zdravlja. Učini Hrvatsku boljom. Tvoj fan iz Finske”, “nezaustavljiv i neumoran to je Cro Cop“, “ne može Mirko bez treninga, to mu je u krvi”, “koliko je tu krvi i znoja”, “Mirko ajmo jedan zamah nogom da ova sparina odleprsa” samo su neki od komentara oduševljenih fanova lika i djela Mirka Filipovića diljem svijeta.

‘Mislim da je Mirko puno bolje stari od Fjodora’

To nas je podsjetilo na naš razgovor s novinarom i urednikom na portalu Fight Site Markom Petrakom u svibnju 2018. godine, još kad se pojavila priča da bi rukavice mogli ukrstiti u spektakularnom revanšu Cro Cop i Fjodor Jemeljanenko, koji slovi za jednog od najvećih MMA boraca svih vremena. Tada nam je Marko Petrak o Mirkovom starenju i izgledu u već poodmaklim sportskim godinama, rekao:

MARKO PETRAK ZA NET.HR: ‘Mirko puno bolje stari od Fjodora i bio bi veliki favorit. Nije nemoguće da do njihove borbe i dođe’

“Mislim da je Mirko puno bolje stari od Fjodora, ako ćemo to tako reći. To se vidi prema nekom njegovom općem stanju organizma i tijela, načinu na koji se bori i kako se bori u posljednje vrijeme. Također, vidimo samo koliko trenira Mirko, a koliko Rus. Cro Cop nikad nije radio pauzu s treninzima, Fjodor je imao 3 godine pauze između natjecanja i neko vrijeme nije niti trenirao, a to se itekako odrazi na formu jednom kad se vrati treninzima. Stoga, mislim da Mirko, koji je stariji od Fjodora, bolje stari od njega i mislim da u nekom eventualnom njihovom meču Mirko bi bio veliki favorit. Iako, ponavljam, radi se o teškašima s kojima je sve moguće, pa ne mogu sto posto tvrditi da bi Mirko dobio. Nebitna je forma, ako te on pogodi s malom rukavicom od 4 unce u zube, past ćeš dolje”, istaknuo je Marko Petrak.