VIDEO: 'Sigurno ću osjetiti kako je umro jedan dio mene'

Borilačka organizacija Glory objavila je kratak intervju s Mirkom Filipovićem povodom novog spektakla kojeg pripremaju u Los Angelesu.

“Treniram svaki dan, 365 dana u godini. Ne zanima me je li Božić, je li Nova godina, nikada nisam uzimao slobodan dan. To je način mog života, treninzi, trčanje u šumi…”, rekao je Mirko i naglasio:

“Mene u životu ne motivira novac! Ja želim trenirati do kraja svog života, jer to je ono što me održava. Kada jednog dana prestanem s borbama, možda će zvučati patetično, ali sigurno ću osjetiti kako je umro jedan dio mene. A ja to ne želim.”

Inače, na priredbi Glory 17 koja je na rasporedu u nedjelju 22.06. u 2 sata u noći sa subote na nedjelju, Mirko Filipović će se boriti s Jarrellom Millerom.

Brbljavi Amerikanac je 25-godišnjak, visok 193 cm i težak 120 kg. U kickbox karijeri ima samo 12 poraza iz 22 meča od kojih je devet završio nokautom.

Što je sve rekao Mirko prije toga meča, pogledajte u videu.