MIRKO FILIPOVIĆ OBJAVIO FOTOGRAFIJU SA TRENINGA: Sve ovo djeluje nestvarno, nedavno je pretrpio moždani udar

‘Iako po protokolu ne bih smio ni ovo…’

Početkom ovog mjeseca Mirko Cro Cop Filipović istupio je u javnost i priznao da je tjedan dana prije objave informacije pretrpio moždani udar. Dodao je da je njegova uspješna karijera profesionalnog MMA borca time stigla svom kraju.

“Ne smijem primiti ni blaži udarac, tri mjeseca ni lakši trening, samo šetnje. Bilo koji oblik sklekova, vožnje biciklom, povisuje tlak i može izazvati novo krvarenje. A novi moždani moga bi biti smrtonosan. U boljem slučaju. U gorem mogao bih biti oduzet u rukama i nogama, da nisam svjestan okoline.”

“Bit ću discipliniran s terapijom, borbe nema više nikad, petorica liječnika došla su mi to reći. Mogu se kockati s koljenom i nečim drugim, ali s mozgom ne”, kazao je tada u razgovoru za Novu TV.

Oprostio se savršenim nizom

Hrvatska i svjetska legenda u povijest je otišla sa nizom od deset uzastopnih pobjeda kojima je omjer kroz karijeru podigla na 38 slavlja i jedanaest poraza uz dva ishoda meča bez pobjednika. Zadnju borbu odradio je sredinom veljače protiv Roya Nelsona…

I dok borbi za njega više nema, svakodnevice koja je trajala dugi niz godina nije se lako riješiti – Mirko je odradio lakši trening uz puno opreza, svjestan onog što bi se moglo dogoditi.

‘Uteg samo radi slikanja’

‘Prvi lagani trening nakon izlaska iz bolnice. Kad kažem lagani onda je to samo lagana tonizacija bez napora u trajanju 15 minuta jer drugo ništa ne smijem raditi. Iako po protokolu ne bih smio ni ovo, iako radim samo lagane mišićne kontrakcije. Ali već puna 4 i pol tjedna nisam napravio ništa, baš ništa osim laganih šetnji. I moram mirovati 3 mjeseca do kontrolnog snimanja glave. Ovaj update ide radi milijun savjeta i uputa koje sam dobio nakon ove objave. Kao da sam ne znam što smijem i što ne. Ali hvala svima jer je sve to u dobroj namjeri.

p.s. Uteg sam uzeo samo radi slikanja’