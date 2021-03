Američki Hrvat teško je poražen u šestom pokušaju obrane naslova prvaka

Kamerunac Francis Ngannou po prvi put u karijeri okrunio se naslovom prvaka UFC-ove teške kategorije nakon što je u 52. sekundi druge runde nokautirao dosadašnjeg prvaka Stipu Miočića.

MIOČIĆ OSTAO BEZ NASLOVA PRVAKA: Ngannou nokautirao Stipu i postao novi kralj UFC-ove teške kategorije

“Od naše prve borbe čekao sam od tog dana priliku da se vratim, da pokažem da mogu pobijediti i danas sam uspio”, rekao je te je otkrio koji je trenutak bio presudan.

“On me dotaknuo tim udarcem, ali sam se povlačio unatrag jer mi je tim cijelo vrijeme govorio da se smirim. On je napravio pogrešku što je nastavio, možda je mislio da sam uzdrman, no onda sam ga uhvatio. Puno sam s timom i trenerima radio na svemu, na svakom detalju. Naučio sam kako se opustiti i dati najbolje od sebe, umjesto da se zalijećem”, poručio je Ngannou.

A nedugo nakon borbe gospođa Miočić oglasila se na Instagramu. Objavila je zajedničku fotografiju sa suprugom i napisala da je s njim sve u redu.