MIOČIĆEV TATA ZA NET.HR UOČI MEGA SPEKTAKLA: ‘Primjetio sam nešto drugačije kod sina. Cormier pada u trećoj rundi!’

Uoči meča pričali smo kratko s ocem Bojanom koji je prognozirao ishod borbe

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić borit će se za naslov prvaka teške kategorije UFC-a u noći sa subote na nedjelju protiv čovjeka koji mu je nanio najteži poraz u karijeri i oduzeo mu tu titulu, Daniela Cormiera. Meč se održava u sklopu UFC 241 priredbe u Anaheimu, a počinje negdje oko šest ujutro, ovisno o tome koliko će trajati prethodne borbe.

Miočićev najveći navijač vjerojatno je njegov otac Bojan Miočić, koji ovaj put, iz privatnih razloga, nije mogao biti sa sinom tijekom borbe. Stipini majka i otac su rastavljeni, a on danas i radi živi sa trećom suprugom u Austriji. Uoči meča pričali smo kratko s ocem Bojanom koji je prognozirao ishod borbe, komentirao ispade Cormiera, a otkrio nam je ponešto zanimljivosti.

‘Popravio je pogreške’

Kao ocu, svakako mu je bilo teško kako mu sinu Cormier otima pojas na onako šokantan način, ali kaže kako je to danas prošlost i kako nervoze nema. “Nisam još nervozan, to mi dođe tek malo prije borbe. A što se tiče one borbe lani, ona je sada prošlost”, veli nam u uvodu Miočić.

Kladionice kažu kako je Cormier favorit, ali Bojan Miočić smatra kako će ishod ovaj put biti drugačiji. “Siguran sam bit će drugačiji ishod, a objasnit ću vam i zašto. Stipi odgovara kada ga smatraju ‘underdogom’ i kada ga podcjenjuju. Neka je Cormier favorit na kladionici, ali Stipe je danas puno smireniji i ne brine ga baš ništa kao što ga je u prvom meču. Zato mislim da će ishod biti drugačiji”, rekao je Miočić stariji.

Cormier je uoči meča bio vrlo bezobrazan i javno je čak i vrijeđao, podcjenjivao Stipu govoreći kako ima podosta mana koje je on odmah uvidio i kako nije dovoljno dobar borac za njega. Stipin otac mu zatvara usta! “Ma on samo misli da zna Stipu, ali ne zna. Stipe je puno radio ovih godinu dana, pogotovo na pogreškama koje je napravio ranije. Mnogi prije su mislili kako Stipe nije dovoljno dobar pa im je uvijek dokazao da je bolji od njih. Cormierov komentar? To ne bih komentirao, komentirat će to Stipe u kavezu”, odlučno nam govori Miočić.

‘Pada u trećoj rundi’

Miočić senior vrlo dobro poznaje svog sina, zna kako trenira, zna kako se priprema i usudio se prognozirati ishod borbe. “Završit će ga Stipe tehničkim nokautom u trećoj rundi”, prognozira Miočić.

Je li primijetio nešto drugačije kod svog sina u odnosu na prošlu borbu. “Moram priznati da jesam. Izrazito je smiren i uživa, ne brine se ni o čemu i posvetio se isključivo borbi”, zaključio je Miočić.