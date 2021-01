Odmah je, iako još uvijek nije pobijedio Miočića, procijenio i kako bi kotirao u borbi protiv Jonesa

Još se uvijek čeka potvrda datuma i protivnika protiv kojeg će Stipe Miočić braniti svoj naslov prvaka u UFC-ovoj teškoj kategoriji. Sve vodi ka tomu da će mu protivnik biti Francis Ngannou, a vreba taj pojas i Jon Jones koji je prešao u tešku kategoriju.

Ngannou je u jednom od svojih posljednjih intervjua rekao da je ono što svi žele vidjeti zapravo borba njega i Jonesa, pokazavši tako manjak poštovanja za Miočića koji je trenutno prvak u teškoj kategoriji.

“Borba mene i Jonesa je svakako nešto što svi žele vidjeti. Što se mene tiče, ja bih volio da se ta borba dogodila. Želio sam ju dogovoriti. Da se to dogodilo, bio bih aktivan do sada. Imao bih dvije pozitivne stvari. Borbu protiv Jona Jonesa, koji je vjerojatno najveći borac svih vremena i po mom mišljenju trenutni ‘pound-for-pound’ broj 1, ali glavna stvar je da bih ostao aktivan”, rekao je Ngannou u podcastu MMA Fightinga pa dodao:

“Sada i ovdje, gledajući kakva je situacija, ovo je samo gubljenje vremena. Ne znam gdje sam, ne znam što točno radim. Imati borbu je dobro, ali imam veliku borbu je sjajno. I to je nešto prema čemu gledam.”

‘Jones mi odgovara’

Odmah je, iako još uvijek nije pobijedio Miočića, procijenio i kako bi kotirao u borbi protiv Jonesa.

“Mislim kako na papiru jako dobro stojim protiv njega. On sad nabacuje težinu, već se čini vrlo velik i jak, no i dalje mislim da mi odgovara. Naravno, on posjeduje vještine kojima može odgovoriti na moju snagu, tako da bi to svakako bila jedna drugačija borba”, zaključio je Ngannou.