Ne zna se još uvijek kad će Jon Jones ući u svoju prvu borbu kao teškaš, no vjerojatno je da će odmah u borbu za pojas, i to protiv pobjednika meča Ngannoua i Miočića

Još se uvijek čeka potvrda datuma i protivnika protiv kojeg će Stipe Miočić braniti svoj naslov prvaka u UFC-ovoj teškoj kategoriji. Sve vodi ka tomu da će mu protivnik biti Francis Ngannou, a vreba taj pojas i Jon Jones koji je prešao u tešku kategoriju.

Čitavu tu situaciju je komentirao za Middle Easy UFC-ova zvijezda welter kategorije Gilbert Burns.

‘Ngannou će pobijediti Stipu’

“Jon Jones u teškoj kategoriji? To mi se baš ne sviđa. Posebno kad u kategoriji imate borca poput Francisa Ngannoua. Ne vidim laki put za Jonesa. Isto tako bi mu bilo da se bori protiv Stipe, ako Stipe pobijedi Ngannoua. No, mislim da se to neće dogoditi. Ngannou će pobijediti Stipu, a onda će se boriti protiv Jonesa i ta borba mi se ne sviđa”, rekao je Burns pa dodao:

“Ne volim pretpostavljati, ali što mislite da će se dogoditi ako se Jones bude borio protiv njega i Francis ga gadno nokautira? Što će Jones napraviti nakon toga? Kad si neporažen i prvi put izgubiš, teško je. A što kad si prvak, neporažen i uvjerljiv godinama i onda izgubiš na ružan način? Ne mogu znati kako će to djelovati na njegovu glavu. Ne znam kakva je Jonesova budućnost. Mislim kako je i dalje imao podosta momaka za savladati u poluteškoj kategoriji. Po mom mišljenju, trebao je gledati prema borbi protiv Adesanye. Ostati u poluteškoj, savladati Blachowicza, možda ponovno Santosa ili nekog drugog borca. Meni se čini da u teškoj kategoriji ima jako puno loših borbi za njega. Curtis Blaydes je hrvač i dobar udarač koji jako udara. Zatim tu imamo Alistaira Overeema koji ga je prozvao. Što to znači? Oni su zajedno trenirali, a Overeem ga proziva. Vjerojatno postoji nešto na čemu gradi to samopouzdanje.”

