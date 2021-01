MIOČIĆA OVE GODINE ČEKA PRAVI PAKAO: Šef UFC-a opet ga omalovažava, a prijeti mu isti scenarij kao i uoči najgoreg poraza u karijeri

White je potvrdio da će bolji iz ogleda Miočić – Ngannou ići u kavez s Jonesom

Predsjednik najjače organizacije slobodne borbe u svijetu, Dana White, potvrdio je prije nekoliko dana da će revanš između Stipe Miočića (20-3 MMA, 14-3 UFC) i Francisa Ngannoua (15-3 MMA, 10-2 UFC) biti već za nešto više od dva mjeseca, odnosno u ožujku.

Borba za naslov UFC-ova prvaka teške kategorije održat će se 27. ožujka na UFC 260 eventu, za koji se još ne zna gdje će se održati. Miočiću će to biti peta obrana UFC naslova u karijeri, a upravo jedna od tih pet bila je protiv Kamerunca Francisa Ngannoua prije tri godine kada ga je deklasirao u Bostonu.

Međutim, ono što Miočića čeka nakon, to jest, ako svlada Ngannoua, jest borba s Jonom Jonesom, koju je dugo priželjkivao, ali postoji tu i mali problem. White je potvrdio da će bolji iz ogleda Miočić – Ngannou ići u kavez s Jonesom, ali stvar je u tome da će se taj meč morati održati do kraja ove godine, što je vrlo kratak rok. Uz to, Miočić opet nema neku preveliku podršku organizacije, dapače, njegov predsjednik navija za njegova protivnika.

Dva problema

“Imat ćemo meč Stipe – Francis, a pobjednik će se vjerojatno boriti s Jonesom”, rekao je White, a onda je veoma ružno podcijenio Miočića.

“Mislim da je vrijeme da se bori u teškoj. On poznaje svoje tijelo i mogućnosti bolje od ikoga. To je impresivno. Recite mi, tko se želi boriti s Francisom Ngannuom? Odgovor je nitko, nitko se ne želi boriti s tim tipom. Jako impresivno”, rekao je Dana White.

Nadamo se, eto, da će im Stipe pokvariti planove, ali opet ako i svlada Ngannoua vrlo brzo ga čeka još jedan miljenik vodstva UFC-a, Jon Jones i taj će se supermeč održati u vrlo kratkom roku. Zašto je to problem? Prije svega zato što trebaju proći mjeseci da se borac potpuno oporavi od meča s protivnikom kao što je Ngannou.

Neki kažu da je Miočić izgubio onaj prvi meč od Cormiera samo zato što se, u pola godine, nije u potpunosti oporavio od meča s Ngannouom, a sada bi mogao proživjeti isti scenarij. Prvi meč s Ngannouom bio je možda i najnaporniji u Miočićevoj karijeri, a Kamerunac je danas otprilike dva puta opasniji, tehnički bolji i fizički moćniji nego što je bio prije dvije godine, stoga je realno za očekivati da će to biti najteži Miočićev meč u karijeri, a ako tu uspije pobijediti čega ga još jedan “nemoguć” protivnik. Paklena će to biti godina za Stipu.