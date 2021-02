Iako Stipe po kladionicama nije favorit u ovom meču, on ipak smatra da ima prednost. Otkrio je zašto misli da će pobijediti Ngannoua u podcastu Oral Sessions

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, branit će pojas teške kategorije UFC-a 27. ožujka ove godine i to protiv starog znanca, Kamerunca, Francisa Ngannoua. Miočić ga je prije tri godine već svladao i to odlukom sudaca u meču u kojem je ipak bio znatno bolji, ali od tada se štošta promijenilo kod obaju boraca.

Miočić je u međuvremenu odradio tri vrlo teška meča s Danielom Cormierom, gubio je pojas, zatim ga spektakularno vratio i potom obranio prošle godine, a od tada se nije borio. Ngannou je pak puno napredovao, doživio je još jedan poraz nakon Miočića, ali od tada do sad je nanizao samo pobjede i otprilike je dva puta opasniji nego što je bio onda.

‘Imam par novih trikova’

Iako Stipe po kladionicama nije favorit u ovom meču, on ipak smatra da ima prednost. Otkrio je zašto misli da će pobijediti Ngannoua u podcastu Oral Sessions.

“Francis je itekako snažan i opasan momak. Ponovno je u nizu unutar kojeg sve ispred sebe nokautira, ali nažalost po njega, ponovno se mora boriti protiv mene. To je loš dio njegove priče. Svakako je bolji nego što je bio, ali i ja sam. Znam da starim, no isto tako sam i sve mudriji, imam par novih trikova. Kaže se kako starog psa nije moguće naučiti nove trikove, ali to nije istina. Dosta toga sam naučio otkako smo se posljednji put borili. Na kraju će sve završiti istim ishodom. Izaći ću iz borilišta s pojasom oko pasa, i dalje isti prvak”, rekao je Stipe.

Također, Stipe je otkrio i na kojim je elementima poradio kako bi postao još bolji.

“Brzina i ‘tajming’. No, prije svega sam radio na brzini, sve je do nje. Brzina je ono što ubija. Zapravo, na tome smo najviše radili i u posljednjih par kampova, onih za borbu protiv Cormiera”, zaključio je Miočić.