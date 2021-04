Nakon gubitka naslova prvaka mnogu su nagađali da će se povući

Američki Hrvat Stipe Miočić izgubio je prošlog mjeseca UFC-ovu titulu prvaka u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nakon što ga je u meču organiziranom u Las Vegasu Kamerunac Francis Ngannou nokautirao na početku druge runde.

KONAČNO SE JAVIO STIPE I POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN: Uputio poruku Hrvatskoj; ‘Mrzim kad vas razočaran, pogriješio sam’

Miočić (38) je oprezno ušao u borbu, a Ngannou je bio dominantniji od prve minute i primio je samo jedan ozbiljniji udarac. Na početku druge runde Ngannou je snažnim udarcem lijevom rukom pogodio Miočića i stjerao ga uz ogradu, a nakon što se izvukao iz teške pozicije američki borac je pokušao uzvratiti, ali se previše otvorio što je Kamerunac iskoristio i nokautirao ga. Prije nego je sudac prekinuo borbu, Ngannou je na podu još jednom žestoko pogodio Miočića.

Nakon ove borbe bilo je pitanje što će biti s Miočićem. Mnogi su nagađali da bi se mogao umiroviti, no njegova poruka od ove subote govori sasvim drugačije.

“Kažete Stipe na 250 (lbs – 113,4 kg)??? Smiješno je što biste trebali spomenuti… Stiže sezona jačanja! Probudio sam se s osjećajem kao da ću svima postati najgora noćna mora”, poručio je Miočić putem Instagrama i raspametio fanove.

No do njegove povratničke borbe morat ćemo pričekati. Ngannoua čeka obrana titule protiv Derricka Lewisa, a ona možda i ona Jonesa. no, Miočić je najavio da će uzeti pauzu. Trenutačno čeka drugo dijete te nije za očekivati da će u kavez prije iduće godine.